“Stop”. Terremoto a ‘Avanti un altro’, fuori Francesca Brambilla. Arriva la nuova Bona Sorte

“L’amore è arrivato così, per caso. Un colpo di fulmine”, così Francesca Brambilla, Bona Sorte del gameshow di Paolo Bonolis Avanti un Altro, ci svela di essersi di nuovo innamorata. Lui è Alessandro Zarino, ex tronista della passata stagione di Uomini e Donne e tentatore di Temtation Island dello scorso anno. Pochi giorni fa la coppia è stata pizzicata da alcuni fan insieme a Monopoli, complice e spensierata durante una passeggiata in spiaggia.

L’intesa è apparsa subito chiara e le foto sono state pubblicate in esclusiva da Giornalettismo, che ha parlato di una possibile frequentazione tra loro. Quella che al momento sembrava solo un’ipotesi si è invece trasformata in una realtà. Come realtà il fatto che nella prossima stagione di Avanti un altro ci sarà una nuova Bona Sorte. Sul profilo Instagram di SDL Tv è stato annunciato che presto conosceremo la nuova Bona Sorte di Avanti un altro. Continua dopo la foto















Ogni lunedì ci sarà la presentazione delle sei candidate giunte nella fase Qualcuno ha chiesto perché non ci sarà più Francesca Brambilla. Sonia Bruganelli non ha ignorato la domanda e ha subito risposto. Ha quindi spiegato che Francesca Brambilla sarà impegnata in un altro programma, quindi non c’è stato nessun allontanamento da parte della produzione. In poche parole, la Brambilla non è stata mandata via. Continua dopo la foto















La moglie di Paolo Bonolis ha poi aggiunto che è giusto che i vari volti del Minimondo di Avanti un altro seguano le proprie strade e crescano professionalmente. Da queste parole è chiaro quindi che Francesca abbia preferito intraprendere un nuovo percorso, togliendo per un po’ la lucente tuta celeste della Bona Sorte. Si prepara per una nuova avventura, in un periodo che è fiorente sotto tutti i punti di vista nella sua vita. Continua dopo la foto











Oltre a nuove opportunità di lavoro, infatti, Francesca ha anche trovato l’amore Dopo i primi avvistamenti, nelle ultime ore sono spuntate le foto di un bacio tra Francesca Brambilla e Alessandro Zarino che confermano la relazione. L’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto breccia nel cuore della bellissima ormai ex Bona Sorte e la sosterrà nei suoi nuovi impegni di lavoro. Intanto i fan di Avanti un altro rimangono in attesa di scoprire chi sarà la nuova Bona Sorte…

Ti potrebbe interessare: Tra Beppe Convertini e Anna Falchi è successo tutto in diretta. Lei resta a bocca aperta