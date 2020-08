“Mai dire mai”. Simona Ventura, la verità sull’ultima voce boom. Fan già in festa

Ha fatto discutere la scomparsa dai palinsesti della Rai per la prossima stagione di Simona Ventura. Tanto che si sono susseguite le voci sulle possibili ragioni. Adesso, però, si parla di Simona Ventura come concorrente. D’altra parte la Ventura ha già dimostrato di saper passare con nonchalance dai panni di conduttrice a quelli di concorrente: nel 2016 infatti, dopo aver portato al successo L’Isola dei Famosi, decise di naufragare in Honduras come concorrente del reality condotto da Alessia Marcuzzi.

E adesso, a quanto dichiarato dalla stessa Ventura, si apre la possibilità di partecipazione ad un altro reality che senza dubbio avrà tutto da guadagnare dall’avere come concorrente un personaggio così amato della televisione italiana. Simona si trova molto a suo agio alla Rai, ma le parole rilasciate al direttore di Chi Alfonso Signorini, lasciano ben sperare gli amanti del programma. (Continua dopo la foto)















Oggi Simona Ventura sta benissimo dov’è, ovvero al servizio della televisione pubblica. Intervistata da Signorini per il settimanale Chi la stessa ha infatti dichiarato: “Il mio direttore, Ludovico Di Meo, si sta facendo in quattro per darmi la possibilità di avere un programma dove sarò libera, cosa che difficilmente capita. La tv è cambiata, mi chiedono spesso se potrei rifare la mia Isola, ma penso che oggi i reality funzionino meglio quando sono registrati”. E, riguardo al Grande Fratello Vip, Ventura ha speso parole di elogio per lo stile di conduzione di Signorini: “Rivedo la mia conduzione in Alfonso Signorini, che ama il suo GF Vip e difende i concorrenti, pur dovendo affrontare con loro anche passaggi difficili. È un approccio vincente, perché così non partecipa al reality solo chi è spinto da un bisogno, ma anche davvero chi vuole mettersi alla prova”. (Continua dopo le foto)























Oggi si parla di una possibile partecipazione della Ventura alla prossima edizione del Grande Fratello Vip la Ventura ha spiegato: “Mai dire mai, anche se in Rai ho trovato la mia collocazione, presto saprete di più”. Secondo alcune voci la conduttrice, nella primavera del 2021, dovrebbe portare su Rai 2 “Lip Sync Battle”, lo show in cui due celebrità, in due round, si sfidano a cantare in playback due canzoni famose e, una volta che la loro esibizione è terminata, il pubblico è chiamato a decidere il vincitore. (Continua dopo la foto)

Insomma chi vivrà vedrà, ma intanto è certo che l’infaticabile Simona non resterà con le mani in mano. Il suo ritorno in tv è stato ben accolto da critica e ascolti. Il programma “La domenica Ventura”, poi divenuto “La settimana Ventura”, con il suo mix di notizie sportive, momenti di intrattenimento ed informazione, ha riscontrato un discreto successo, e anche la presentazione di “The Voice” è stata giudicata positivamente. Ora, come detto, un nuovo programma alle porte, ma non è detto che nel frattempo i telespettatori non possano vederla nei panni di una concorrente al prossimo Grande Fratello Vip.

Simona Ventura in bikini: “I kg di troppo? Non mi interessa più sembrare 30enne”