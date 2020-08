Dall’addio a una finestra sul matrimonio a un altro addio. La storia tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano non smette di regalare colpi di scena. A mesi dall’uscita della coppia dal programma ecco in arrivo un nuovo capitolo pronto a dividere e far discutere. Nessuno come Riccardo Guarnieri e Ida ha infatti saputo appassionare e dividere il pubblico.

Una palma che la coppia condivide con Gemma Galgani che, da mesi, continua a tenere banco con la sua presunta storia con Nicola Vivarelli, il corteggiatore conosciuto durante il lockdown di quasi 30 anni più giovane che aveva fatto saltare Tina sulla sedia. Il lieto fine, non c’è stato. Come non è arrivato tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Continua dopo la foto















La coppia sta vivendo un momento di crisi, in base quanto rivelato dalla dama di Brescia su Uomini e Donne magazine di recente. Dopo la quarantena infatti sarebbero sorti dei problemi che avrebbero di nuovo allontanato Riccardo Guarnieri. Il cavaliere di Taranto ha preferito in queste settimane restare in silenzio riguardo a quanto accaduto con Ida Platano, ma sui social si è lasciato andare poche ore fa a uno strano commento. Continua dopo la foto















“Se non capisci una persona il tempo te la spiega”. Questo lo sfogo di Riccardo Guarnieri su Instagram, come visibile in fondo all’articolo. Si tratta di una frecciata a Ida Platano? Se Riccardo Guarnieri continua ad essere molto riservato riguardo alla sua vita privata, tanto da non aver voluto parlare della crisi con Ida Platano, la dama di Brescia continua ad essere attivissima sui social e poche ore fa ha lanciato questo messaggio, visibile integralmente in basso. Continua dopo la foto











“Un sorriso non dura che un istante, ma nel ricordo può essere eterno”. Non è escluso che a settembre Ida Platano e Riccardo Guarnieri possano tornare a Uomini e Donne per raccontare cosa è successo nel corso di quest’estate. I due protagonisti di Canale5 potrebbero anche decidere di rimettersi in gioco nel Trono Over. Intanto Riccardo sta trascorrendo le vacanze in Puglia con la famiglia, mentre Ida Platano si sta dedicando al lavoro, concedendosi dei weekend di svago al mare.

Ti potrebbe interessare: Ilary Blasi pubblica questa foto e scatena Francesco Totti. Il commento del ‘Pupone’ è pazzesco