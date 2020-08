“Bellissima!”. Paola Frizziero di UeD presto mamma. Spunta la foto, fan in ‘delirio’

Se si pensa ai personaggi storici di Uomini e Donne non si può non tornare con la mente a Paola Frizziero. Di anni ne sono passati quattordici da quando la napoletana, innamorata persa del tronista Salvatore Angelucci, conquistò il pubblico del programma di Maria De Filippi. Una storia travagliata quella con ‘Sasà’, diventato poi il compagno di Karina Cascella, l’opinionista della trasmissione e, dal primo momento, ‘nemica giurata’ di Paola.

Che, dopo aver messo la parola fine alla relazione con Angelucci, tornò di nuovo a Uomini e Donne ma sul trono. Ma neanche quella fu un'esperienza fortunata perché, alla fine, scelse Carmine Fummo che le rispose di no.















Lontana ormai anni luce dal mondo della tv, la ex tronista vive a Napoli, la sua città d'origine e, dopo anni di fidanzamento, a nel luglio del 2014 è convolata a nozze con il siciliano Gianluca Belfiore. Un matrimonio tenuto top secret fino all'ultimo, svolto con una cerimonia privata. I riflettori, dunque, si sono spenti sulla Frizziero, ma non certo la curiosità di chi la seguiva e sosteneva in tv.















Le voci, quindi, si sono rincorse negli anni. Di certo sappiamo che per un periodo ha lavorato come insegnante di italiano e anche che ha partecipato a diverse missioni umanitarie. A maggio Paola Frizziero ha annunciato di essere incinta. Lo aveva fatto durante una diretta su Youtube con la San Mattia Onlus.









Nel corso della lunga chiacchiera aveva dato la notizia confermando l’arrivo di un maschietto che si chiamerà Gennaro Mattia. In queste ore la fanpage della Frizziero ha pubblicato una foto in cui si vede Paola col pancione circondata dalla sorella e dai suoi affetti più cari.

