“A 50 anni non si fa”. L’ex UeD a bomba su Enzo Capo: non gli va proprio giù quello che è successo

Durante il Trono Over di ‘Uomini e Donne’ si è formata la coppia composta da Caterina Corradino e Biagio Buonomo. I due hanno voluto concedersi un’intervista al magazine del programma condotto da Maria De Filippi. Uno degli argomenti toccati riguarda la tormentata storia d’amore tra Pamela Barretta e Enzo Capo. Entrambi sono grandi amici della donna ed hanno quindi preso una posizione ufficiale sulla vicenda. In particolare è stato Biagio a sparare a zero su Enzo.

Durante la sua chiacchierata ha infatti ammesso che a suo modo di vedere Capo ha avuto un atteggiamento completamente sbagliato nei confronti della sua ex dolce metà. Queste sono state le sue parole integrali: "Non voglio difendere Pamela, ma non penso si sia comportato bene. A 50 anni non mi metto a fare giochini sui social". Ma non è finita qui perché Buonomo ha aggiunto ulteriori considerazioni su di lui. Le sue frasi sono state quindi tutt'altro che lusinghiere.















L'ex cavaliere di UeD ha quindi affermato ancora: "Forse sono troppo rigido, ma Uomini e Donne è una trasmissione basata sull'amore, e si partecipa per trovare l'anima gemella". Stando ad alcune interpretazioni di queste sue affermazioni, sembra quasi che Biagio voglia dire che Enzo Capo sia andato alla trasmissione di Canale 5 esclusivamente per avere visibilità e quindi popolarità. Successivamente è stata la volta di Caterina, la quale aveva dato dei consigli a Pamela.















"Non l'ho conosciuto benissimo, ma da donna e da amica ho sempre detto a Pamela che per me lui non era giusto per lei". E questo suo giudizio si è quindi rivelato corretto, visto che effettivamente la relazione sentimentale è poi davvero naufragata. C'è comunque tanta curiosità per capire se, alla luce di questi attacchi nei suoi confronti, Capo voglia replicare e fornire sue spiegazioni. Al momento vige il silenzio, ma non è escluso che possano esserci novità nelle prossime ore.









Negli ultimi giorni è circolata la voce che Pamela Barretta sia riuscita a mettere una pietra sopra al suo ex concentrandosi su un nuovo spasimante e vecchia conoscenza di UeD: Giovanni Villa. A lanciare questo gossip è stata Cristina Incorvaia, anche lei ex protagonista del dating show di Maria De Filippi e amica della Barretta, che si trovava in vacanza a Ischia proprio con Cristina e Giovanni. Il rumor, nemmeno a dirlo, ha preso presto il volo.

