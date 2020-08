“Nuova vita”. Alberto Matano è prontissimo: la conferma poco fa, con una foto che fa sciogliere tutte

Alberto Matano, definirlo un sex symbol non sembra essere azzardato. Sta decisamente spopolando bel vasto pubblico di telespettatrici, il conduttore di La Vita In Diretta è tra i più seguiti e cliccati di sempre. Sorridente e affascinante, Alberto Matano si dice pronto per uno stravolgimento. Una “nuova vita” dalle prospettive decisamente interessanti per lui.

Eppure anche il suo nome viene in parte ‘macchiato’ da alcuni dubbi, in seguito alle affermazioni che hanno condotto la collega Lorella Cuccarini a dargli pubblicamente del maschilista. Si passa oltre tutto questo, il conduttore è salvo anche grazie al cospicuo numero di fan del gentil sesso che sembrano non aver messo in discussione un animo rispettoso e gentile. (Continua a leggere dopo la foto).















Ed effettivamente, come spesso accade, l’opinione pubblica è forse la giuria che decide al di là di ogni polemica e verità. Di recente il conduttore, anchorman e giornalista si è concesso una meritata pausa estiva, facendo ritorno nella sua amata terra calabra. Via libera, dunque, agli scatti inediti in acqua o tra i piatti della propria infanzia cucinati rigorosamente da mani esperte, quelle materne. Una pausa, lo dicevamo, che porta anche buoni consigli per il futuro lavorativo. (Continua a leggere dopo la foto).















Per Matano arriva la conferma che renderà felice anche molte accanite fan. Da solo alla guida del timone de La Vita In Diretta, cosa si vuole di più? A dare la notizia ufficiale, lui in prima persona, che appare in un post Instagram sorridente con alle spalle gli studi di Mamma Rai. Un sex symbol anche in questo caso, proprio come ogni esperto ‘rubacuori’. (Continua a leggere dopo le foto e il post).









E i cuori li ruba davvero. I commenti da parte delle fan non lasciano spazio ad altro genere di interpretazioni. Con un “Strabello” e un “Non vedo l’ora di rivederti a La Vita In Diretta”, Alberto Matano continua a conquistare la scena e aggiudicarsi il primo posto nella classifica dei più stimati conduttori degli ultimi tempi. E sappiamo benissimo che anche Roberta Morise sembri apprezzare.

