Lino Guanciale, il momento tanto atteso è diventato realtà: l’annuncio che fa tutti felici

Un momento estremamente importante per l’attore Lino Guanciale, che sta vivendo periodi straordinari sia da un punto di vista lavorativo che personale. Dopo il matrimonio in gran segreto con Antonella Liuzzi, ora ha voluto condividere con tutti i suoi follower un evento altrettanto interessante. Infatti, sono arrivate alle conclusioni le riprese della terza stagione della serie televisiva ‘L’Allieva’, che ha riscosso finora un risultato stratosferico su Rai 1. Una fiction amatissima dal pubblico.

Ha infatti voluto mostrare a tutti, attraverso una storia Instagram, il suo ultimo ciak. Attorno alla sua presenza anche coloro che hanno contribuito a rendere possibile tutto ciò, nonostante le evidenti difficoltà legate all’emergenza sanitaria. Ha infatti voluto praticamente omaggiare tutti quei lavoratori che molto spesso vengono dimenticati, ma che svolgono un compito fondamentale: macchinisti, elettricisti, truccatori e tutte quelle maestranze che permettono di realizzare le riprese. (Continua dopo la foto)















Sul profilo Facebook e Instagram ha dunque voluto scrivere: “Ultimo Ciak de L’Allieva 3 per me. Poter riprendere a lavorare, in un momento non facile per nessuno di noi, ha reso la vita sul set ancora più intensa. Grazie ai miei compagni di viaggio, tutti…Attori, macchinisti, elettricisti, truccatori, parrucchieri, operatori, fonici, membri del reparto regia e della produzione: è la squadra al completo che rende possibile ogni volta la nascita di una piccola magia!”, ha commentato Guanciale. (Continua dopo la foto)















Sembra comunque che la terza sarà l’ultima stagione della fortunatissima serie Rai. La protagonista Alessandra Mastronardi aveva detto: “Io e Lino Guanciale abbiamo deciso di mettere un punto. Ad un certo momento bisogna averne il coraggio, e lo dico pure da spettatore: ero una fan sfegatata di Grey’s Anatomy, dopo quindici anni…Basta!”. Bisognerà attendere comunicazioni ufficiali da parte della televisione pubblica italiana, ma la direzione presa pare essere questa. (Continua dopo la foto)









A proposito della sua neo moglie, in una recente intervista l’attore aveva dichiarato: “Ho sempre saputo che per me tra le cose essenziali della vita c’è la famiglia e che un giorno ne avrei voluta una mia. Oggi so che non potrei sentirmi mai completo senza una famiglia mia. In un prossimo futuro la mia vita prenderà un ritmo più ‘normale’ rispetto agli ultimi anni in cui ho girato per mesi e mesi di seguito”.

