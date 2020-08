Carlo Conti, finalmente è ufficiale: ecco i 10 attesissimi concorrenti del nuovo Tale e Quale Show

Carlo Conti, pronto a ufficializzare i nomi dei concorrenti del suo Tale e Quale Show. Le misure restrittive anti-Covid verranno rispettate, ragion per cui rispetto allo scorso anno, il numero delle puntate è diminuito. Ma la redazione del programma ha curato nei minimi dettagli un cast, eterogeneo e segnato da grandi nomi.

Il conduttore ha pensato bene di annunciare tutto attraverso il suo profilo Instagram, dove attraverso un video ha confermato i nomi che prenderanno parte al programma. Giunto alla decima edizione, Tale e Quale Show promette grandi sorprese e nomi d'eccezione: "Sete pronti? Sto per annunciarvi i protagonisti di Tale e Quale Show".















Queste le parole con cui Carlo Conti ha confermato i nomi dei dieci protagonisti della decima edizione di Tale e Quale Show, fornendo anche la data di inizio, ovvero il 18 settembre, in onda in prima serata su Rai Uno. Ecco i concorrenti in gara: Barbara Cola, Francesca Manzini, Carolina Rey, Carmen Russo, Giulia Sal, Sergio Muniz, Francesco Paolantoni, Pago, Virginio, Luca Ward.















Le voci di corridoio circolavano da tempo. Ad esempio, il nome di Luca Ward o ancora quello di Sergio Muniz erano pronti a diventare certezze. Un cast eterogeneo, dunque, che vedrà in gara artisti provenienti da diverse esperienze. Ricordiamo, infatti, che Luca Ward ha esperienze come attore e doppiatore, come anche Francesco Paolantini, seppur nella comicità.









Visualizza questo post su Instagram I protagonisti di T&Q 2020 !!!! @raiunofficiall @taleequaleshow Un post condiviso da Carlo Conti (@carloconti.tv) in data: 1 Ago 2020 alle ore 1:26 PDT

E ancora, Sergio Muniz modello, ma anche un cantautore ovvero Pago, per poi proseguire con Carmen Russo e Barbara Cola oggi attrice di musical e seconda classificata a Sanremo 1995. E non poteva mancare persino l’ex conduttrice di Striscia la Notizia, Francesca Manzini, quindi l’attrice Carolina Rey e la cantante Giulia Sol. E la giuria sarà quella di sempre: Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme pronti a dare il meglio di sè.

