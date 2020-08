A quanto pare il palinsesto di Rai1 non prevede una nuova stagione di ‘Io e Te’ con Pierluigi Diaco il prossimo anno. La trasmissione del pomeriggio del primo canale è stata cancellata eppure dal punto di vista degli ascolti continua a volare con l’11.2% di share e 1.345,00 milioni di ascoltatori.

Un successo dopo l'altro per il conduttore. Dati alla mano, questa seconda edizione di 'Io e te' resta il programma più visto su Rai1 dalle 6 alle 18.35 al netto della replica del secondo episodio di Don Matteo e del Tg1 delle 13.30. Si è dunque chiusa un'altra settimana col botto per Pierluigi Diaco, che ogni giorno nel suo studio ospita personaggi noti e spesso si lascia andare a frecciatine al vetriolo e dichiarazioni che spiazzano ospiti e pubblico.















Come è successo nell'ultima puntata andata in onda, quella di venerdì 31 luglio, quando il conduttore ha spiazzato tutti con una dichiarazione d'amore in piena regola in diretta tv. È successo tutto durante il consueto faccia a faccia con Pino Strabioli, ospite dell'ultima puntata settimanale di 'Io e Te', che nell'intervista ha ricordato tutti i suoi incontri con vere e proprie celebrità del mondo dello spettacolo.















Nel corso della sua vita, Strabioli ha fatto davvero di tutto lavorando sia in televisione che a teatro e proprio il 31 luglio sera ha condotto un programma in onore dei 100 anni dell'immensa Franca Valeri. Ma torniamo a Pierluigi Diaco e alla dichiarazione d'amore arrivata quando il suo ospite gli ha fatto questa domanda: "Ti piace stare da solo?".











“Fino a cinque anni fa mi piaceva la solitudine, la frequentavo – la risposta del padrone di casa – Poi ho incontrato Alessio e adesso non mi piace più stare da solo. Perché voglio condividere la mia vita con lui. La mia vita adesso è piena d’amore”. Insomma, a sorpresa, è arrivata una dichiarazione d’amore in piena regola del conduttore per il compagno Alessio Orsingher, giornalista di La7. Ma Diaco non è nuovo a questi gesti romantici: anche lo scorso anno aveva parlato spesso del suo amore.

