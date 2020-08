“Possiamo dire…”. Adriana Volpe si leva un bel sassolino dalla scarpa: la frecciatina alla Rai

Adriana Volpe, la frecciatina arriva in diretta tv. Un successo che nessuno avrebbe mai messo in discussione quello della conduttrice ed ex gieffina, desiderata a gran voce sui palinsesti televisivi. Felice e soddisfatta del nuovo progetto in onda su Tv8, la conduttrice non ha nascosto un buon feeling in ambito professionale con il collega Alessio Viola. Poi la frecciatina alla Rai arriva in diretta.

Per Ogni Mattina, il sorriso migliore tra i volti della conduzione televisiva non poteva che essere quello di Adriana Volpe, che dopo la polemica sullo share con Giancarlo Magalli, mette a tacere elegantemente i pettegolezzi per creare ancora più sinergia con il collega di conduzione Alessio Viola. E grandi soddisfazioni anche dalla rete Tv8, che la stessa Volpe continua ad apprezzare pubblicamente. (Continua a leggere dopo la foto).















La conduttrice non pere occasione per sottolineare quanto siano schiaccianti le differenze con il suo passato televisivo in Rai. La frecciatina arriva proprio durante la diretta: “In passato mi avrebbero detto mi raccomando non commentare. Invece noi lo possiamo fare, in questa rete possiamo dire tutto quello che vogliamo”. Un’affermazione che la dice lunga e che la conduttrice non trattiene. (Continua a leggere dopo la foto).















Ma Adriana Volpe aggiunge anche dell’altro: “Mi avrebbero detto i conduttori devono astenersi da qualunque commento, fate commentare gli altri”. E su Tv8, invece, la conduttrice riesce a esprimersi in piena libertà . Lo ha fatto anche durante il servizio dedicato ai banchi di scuola, inviando un messaggio direttamente al ministro dell’istruzione Lucia Azzolina. (Continua a leggere dopo le foto).









I toni sono quelli della critica, la conduttrice non le manda più a dire: “Qui ho poco spazio. Se devo fare la versione di latino e ho bisogno di quaderno, astuccio e vocabolario non c’è lo spazio”. Le prove sulla nuova tipologia dei banchi di scuola sono state fatte in studio proprio da Adriana Volpe e Alessio Viola, che prima di esprimere il suo dissenso ha voluto dimostrare i motivi.

Anna Tatangelo atomica in bikini: spunta un commento vip che non passa inosservato