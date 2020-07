Anche quest’anno Filippo Bisciglia è stato il padrone di casa di temptation Island, il viaggio nei sentimenti che vede sei coppie mettere in discussione il proprio amore con la complicità di tentatori e tentatrici divisi in due villaggi dell’Is Morus realis, in Sardegna. Una settima conduzione conclusa giovedì 30 luglio con un grande successo in fatto di ascolti e commenti positivi per la conduzione dell’ex gieffino.

Intervistato tra le pagine di Uomini e Donne Magazine, il presentatore romano ha parlato dell'edizione appena conclusa e del momento più difficile che ha dovuto affrontare durante il programma. Il momento più difficile è stato il falò tra Ciavy e Valeria. Il mio ruolo è quello del confidente, di colui che al falò cerca di ascoltare le emozioni delle coppie, ma durante il loro confronto finale è uscito il Filippo di tutti i giorni", ha detto il conduttore. "Un Filippo vede un uomo discutere animatamente con una donna, interviene per placare gli animi. Ciavy – ha proseguito il fidanzato di Pamela Camassa – era molto deluso e ognuno reagisce in base alle proprie sensazioni ma se avesse lasciato a Valeria la possibilità di replicare, piuttosto che parlarle sopra, sarebbe stato sicuramente meglio".















Il viaggio dei sentimenti ha visto sei coppie mettere alla prova il proprio amore: Anna e Andrea (nonostante il comportamento strategico della Boschetti che ha fatto soffrire il fidanzato, i due sono rimasti insieme). Anche Antonella Elia e Pietro Delle Piane hanno messo alla prova il proprio amore, ma al falò l'attrice e showgirl ha deciso di lasciare Pietro (lui prova ancora a riconquistare la sua ex fidanzata). Lieto fine, invece, per Manila Nazzaro e l'ex calciatore Lorenzo Amoruso, una delle coppie più belle di questa edizione.















Dopo un iniziale battibecco al falò, i due sono usciti insieme con la promessa di Amoruso: “Questa donna me la sposo”. Colpo di scena per la coppia formata da Sofia e Alessandro. I due, infatti, avevano deciso di uscire insieme dal reality, ma arrivati a casa, sono riemersi i dissapori di sempre e l’uomo ha chiesto una pausa alla propria fidanzata. Annamaria e Antonio stanno ancora insieme, mentre Ciavy e Valeria si sono lasciati.

Filippo ha parlato anche della coppia formata da Antonella e Pietro: "Antonella è come la vedete, una donna che quando viene attaccata, si difende. Ha un carattere particolare, delle reazioni imprevedibili, ma è solo ed esclusivamente perché ha un passato difficile, come lei stessa ha raccontato, ed è una persona che ha sofferto. Reagisce quando viene ferita ma ha un animo buono".









Il conduttore ha svelato anche quale sia stata la sua scena preferita di questa edizione: “Durante la prima puntata mi sono commosso ascoltando Annamaria parlare con Antonella della sua vita e del suo rapporto con Antonio. Lei è una donna dolcissima. E poi resta una scena cult: quella in cui Antonella, mentre Sofia le parlava di se stessa in terza persona, le chiede ‘Chi è Sofia?’”.

