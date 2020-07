Temptaion Island, il viaggio nei sentimenti è finito con alcune coppie che sono riuscite a rafforzare l’amore e altre, al contrario, a non superare la prova lasciandosi al falò di confronto. Tra le coppie più amate quella formata da Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro, mai fuori dalle righe e rispettosi del loro amore.

Dopo alcune discussioni Lorenzo e Manila si sono avvicinati e Filippo Bisciglia non ha avuto nemmeno il tempo di fare la domanda di rito. Infatti Manila e Lorenzo erano già perduti in un lungo bacio. “Io questa donna me la sposo” ha detto Lorenzo Amoruso “Adoro lei, adoro i suoi bambini. So che hai sofferto tanto ma mi devi dare fiducia”. Prima di giungere a questo bellissimo finale, Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro hanno litigato al falò. Durante la puntata di Temptation Island chi è apparso più agitato e inquieto è stato Lorenzo Amoruso, per i video visti. “Lei è la donna della mia vita” ha detto Lorenzo a Filippo Bisciglia “So che lei è una donna forte e difficile in tante situazioni. Forse ho sbagliato alcune cose ma non voglio più sbagliare”. (Continua a leggere dopo la foto)















Dopo essere usciti insieme da Temptation Island la coppia Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro è rimasta insieme. Un mese dopo l’uscita dal programma i due hanno incontrato Filippo e si sono raccontati. “Siamo riusciti a trovare un punto d’incontro” ha ammesso Manila Nazzaro prima di dare la grande notizia. Finalmente Lorenzo Amoruso ha deciso di andare a vivere a Roma e stanno vedendo alcune case. Insomma, tutto va a gonfie vele. Tutti contenti, meno che uno: l’ex marito di Manila Nazzaro, l’ex calciatore e oggi allenatore Francesco Cozza. (Continua a leggere dopo la foto)















Durante il falò la presentatrice ha ammesso che è lei a dover provvedere al mantenimento dei figli e per questo motivo non può lasciare Roma, città dove vive e lavora e questa dichiarazione ha fatto innervosire l’ex marito. “I miei giudici più severi… le bugie hanno le gambe corte”, ha scritto in una foto postata su Instagram in cui appare con i figli avuti dall’attuale compagna. “Chi brilla di luce propria non ha bisogno di oscurare gli altri per apparire. La serietà è un’altra storia”, una vera e propria frecciatina all’ex moglie Manila. (Continua a leggere dopo la foto)









L’ex Miss Italia aveva raccontato anche della fine del matrimonio con Cozza e del momento difficile passato quando ha scoperto che Francesco aveva un’altra famiglia: “Ho scoperto su Instagram che aveva un’altra famiglia, una botta fortissima”. Francesco Cozza, è nato a Cariati, in provincia di Cosenza, il 19 gennaio 1974, è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista. Ha giocato nel Milan, Cagliari, Genoa, Reggina e ha finito la sua carriera nella Salerinitana. Attuale responsabile area scouting della Reggina.

