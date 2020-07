Tutti speravano in un finale diverso, ma alla fine Anna e Andrea sono usciti insieme da Temptation Island. Il pubblico da casa sperava di vederli chiudere la loro storia d’amore. E invece Anna, che per i telespettatori è “arrivista, manipolatrice e arrogante” mentre Lorenzo Amoruso l’ha definita “una burattinaia”, è uscita vittoriosa

Più grande di Andrea, separata e con due figlie, a Temptation Island ha deciso di far soffrire il compagno per "costringerlo" a mettere su famiglia e alla fine ci è riuscita. "Non fai abbastanza l'uomo", "L'ho fatto per farti soffrire, perché se ti lascio tu stai male", le ha rinfacciato anche durante il falò di confronto finale. Lui, nonostante i consigli dell'amico Lorenzo Amoruso, il fidanzato di Manila Nazzaro, non è riuscito a tenere 'fede' a quanto detto prima e ha perdonato il suo comportamento uscendo insieme e promettendole anche il 'famoso' figlio che lei gli ha sempre chiesto.















A non perdonare il comportamento di Anna è stato invece Carlo Siani, tentatore che la Boschetti ha usato per far ingelosire il compagno. In un'intervista rilasciata al settimanale ufficiale di "Uomini e Donne", Carlo ha parlato di Anna descrivendola come una persona egoista. "Mi sono sentito usato, perché è brutto sentirsi dire che si viene usati come un mezzo per ottenere qualcosa da un'altra persona. Non credo che questo sia il modo più giusto per portare avanti una storia d'amore e fare dei passi avanti. – ha detto – Sono rimasto molto amareggiato e, onestamente, oggi di lei non mi resta un buon ricordo".















"Se veramente tutto questo è stato fatto per scuotere Andrea e avere un figlio da lui, oltre a rimanerci male non trovo scusanti. I figli si fanno con l'amore, non con le strategie. Anna ha sbagliato. Sono molto deluso e spero che le nostre strade si separino in maniera definitiva. – ha continuato Carlo Siano – Dopo avere visto le puntate da casa e avere scoperto che era tutta una montatura studiata a tavolino, non desidero qualcuno nella mia vita qualcuno che si comporti come lei. Ha avuto un atteggiamento egoista".









Anna continua la sua strategia e si avvicina sempre di più a Carlo…. Cosa dirà Andrea dopo queste immagini? #TemptationIsland pic.twitter.com/9aHajT2Tbh — Temptation Island (@TemptationITA) July 28, 2020

E ancora: “Penso che Andrea con Anna paghi il fatto di avere meno esperienza di lei. Se potessi, mi piacerebbe chiedergli scusa. Non è accettabile che si usino le persone come oggetti per il proprio tornaconto e che si faccia soffrire volutamente il proprio compagno. I figli non dovrebbero nascere con questi presupposti. Al posto di Andrea, l’avrei lasciata all’istante. Anna ha dimostrato un atteggiamento troppo machiavellico. Andrea è sicuramente molto innamorato, ma dovrebbe imparare a mettere davanti se stesso e il suo bene”.

