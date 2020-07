Alla fine Anna e Andrea sono usciti insieme da Temptation Island. Gran parte del pubblico, da sempre schierato contro di lei per la strategia messa in atto al villaggio con il tentatore Carlo e le frasi su soldi e beni materiali, sperava di vederli chiudere la loro storia d’amore. E invece Anna, che per i telespettatori è “arrivista, manipolatrice e arrogante” mentre Lorenzo Amoruso l’ha definita “una burattinaia”, è uscita vittoriosa sulla coppia.

Più grande di Andrea, separata e con due figlie, a Temptation ha deciso scientemente di far soffrire il compagno per “costringerlo” a mettere su famiglia. “Non fai abbastanza l’uomo”, le ha rinfacciato anche durante il falò di confronto finale, dove è arrivata più sicura di sempre delle sue ragioni. Lui, nonostante i consigli dell’amico Lorenzo, ha provato a tenere botta ma poi è crollato. Troppo innamorato. (Continua dopo la foto)















Alla fine del falò Anna, che da Andrea, che ha 10 anni meno di lui, vorrebbe un impegno più concreto, ha detto a Filippo Bisciglia di voler uscire da sola. Incredibile ma vero a quel punto è stato lui a cercare di convincerla a restare: “Dovrei uscire da qui da solo dopo quello che ho visto ma sai che ti amo, anche se hai goduto che io stessi male”. (Continua dopo la foto)















E quando Bisciglia ha chiesto di nuovo ad Anna cosa vuole di fare lei: “Mi devo prendere la responsabilità come sempre. Esco da qui con lui”. Bacio. Come detto, la stragrande maggioranza del pubblico non ha mai potuto soffrire Anna e sin dall’inizio del reality ha inondato la sua pagina Instagram di insulti e offese. Che non si sono arrestati nemmeno quando lei, poche ore prima dell’ultima puntata ha minacciato di querelare tutti. (Continua dopo le foto)











Minaccia che non ha prodotto altro risultato se non quello di aizzare ancora di più i telespettatori contro di lei. Ma alla fine la coppia è uscita insieme dall’Is Morus Relais e resiste anche ora. Infatti, finita la puntata, Anna è tornata sui social e ha condiviso una foto nelle sue Storie in cui abbraccia e bacia il suo Andrea. “Come nelle favole” è la canzone di Vasco Rossi che fa da sottofondo musicale. Più lieto fine di così…

Filippo Bisciglia lo ha scoperto solo stamattina: la notizia è arrivata poco fa anche a lui