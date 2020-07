“Questa donna…”. Temptation Island, Lorenzo Amoruso: la confessione a Manila Nazzaro. Applausi per lui

Alla fine anche Temptaion Island è finito: così il viaggio nei sentimenti delle coppie di quest’edizione è giunto al termine. Ieri sera infatti è andata in onda l’ultima puntata di Temptation Island e molte coppie sono riuscite a superare i propri problemi. Tra queste coppie c’è quella formata da Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro che ha rischiato di perdersi. Ma l’amore ha vinto sugli ostacoli e Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso sono riusciti a darsi un’altra possibilità.

Come saprete, dopo alcune discussioni Lorenzo e Manila si sono avvicinati e Filippo Bisciglia non ha avuto nemmeno il tempo di fare la domanda di rito. Infatti Manila e Lorenzo erano già perduti in un lungo bacio. “Io questa donna me la sposo” ha detto Lorenzo Amoruso “Adoro lei, adoro i suoi bambini. So che hai sofferto tanto ma mi devi dare fiducia”. Prima di giungere a questo bellissimo finale, Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro hanno litigato al falò. Durante la puntata di Temptation Island chi è apparso più agitato e inquieto è stato Lorenzo Amoruso, per i video visti. (Continua a leggere dopo la foto)















Lorenzo e Manila hanno quindi rivissuto tutte le immagini e le parole pronunciate da Manila Nazzaro, la quale ha provato a spiegare. L’ex miss Italia ha esternato tutte le sue paure sul fatto che Lorenzo non sia pronto a fare un passo importante per lei. Il riferimento era al trasferimento di lui a Roma. Tuttavia dopo diverse incomprensioni Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso hanno deciso di ricominciare insieme. (Continua a leggere dopo la foto)























“Lei è la donna della mia vita” ha detto Lorenzo a Filippo Bisciglia “So che lei è una donna forte e difficile in tante situazioni. Forse ho sbagliato alcune cose ma non voglio più sbagliare”. Dopo essere usciti insieme da Temptation Island la coppia Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro è rimasta insieme. Un mese dopo l’uscita dal programma i due hanno incontrato Filippo e si sono raccontati. (Continua a leggere dopo la foto)



Poco dopo: “Siamo riusciti a trovare un punto d’incontro” ha ammesso Manila Nazzaro prima di dare la grande notizia. Finalmente Lorenzo Amoruso ha deciso di andare a vivere a Roma e stanno vedendo alcune case. Tutto va dunque a gonfie vele tra Lorenzo e Manila, così come Anna e Andrea anch’essi usciti insieme. Evviva.

Ti potrebbe anche interessare: “Ti cancello”. Temptation Island, Antonella Elia è una belva contro Pietro Delle Piane: è succede l’impensabile