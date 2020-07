Giovedì 30 luglio questa edizione di Temptation Island è arrivata alle battute finali. Tanta la curiosità su come sarebbe andata a finire tra Anna Boschetto e Andrea Battistelli. Gran parte del pubblico, da sempre schierato contro di lei per la strategia messa in atto al villaggio e le frasi su soldi e beni materiali, sperava di vederli chiudere la loro storia d’amore.

E invece Anna, che per i telespettatori è un’arrivista, manipolatrice e arrogante mentre Lorenzo Amoruso l’ha definita “una burattinaia”, è uscita vittoriosa sulla coppia. Più grande di Andrea, separata e con due figlie, a Temptation ha deciso scientemente di far soffrire il compagno per “costringerlo” a mettere su famiglia. “Non fai abbastanza l’uomo”, le ha rinfacciato anche durante il falò di confronto finale, dove è arrivata più sicura di sempre delle sue ragioni. (Continua dopo la foto)















“Mi hai fatto passare come un ragazzino, come uno che stava a casa tua a scrocco. L’ho fatto ma poi ho cominciato a pagare? Gennaio e febbraio hai lavorato? Chi ti dava i soldi a fine mese? Quindi che dici? Mi hai fatto passare per quello che non sono. Mi sono preso un pacchetto grande ma l’ho fatto col cuore perché sono innamorato”, ha replicato Andrea provando a tenere botta. (Continua dopo la foto)















“Anna tu parli di casa e di cose materiali, non d’amore. Dovresti stare con me sia se ho 1000 euro sia se ne ho 5 euro perché io ti amo. Devi rispettare i miei tempi”, ha proseguito Andrea. E Anna, che da lui vorrebbe un impegno più concreto, ha detto a Filippo Bisciglia di voler uscire da sola. Incredibile ma vero a quel punto è stato Andrea a cercare di convincerla a restare: “Dovrei uscire da qui da solo dopo quello che ho visto ma sai che ti amo, anche se hai goduto che io stessi male”. (Continua dopo foto e post)









Fossi nel padre di Andrea questa Anna la butto proprio fuori di casa io! #TemptationIsland pic.twitter.com/OP0x3q0Pip — ☞ essebai 🌻 (@silbai64) July 30, 2020

DEVE INTERVENIRE IL PADRE DI ANDREA E DEVE INTERVENIRE CON GLI AVVOCATI #TemptationIsland — Eli (@eliscrivecose) July 30, 2020

Il padre di Andrea che aspetta il loro ritorno #TemptationIsland pic.twitter.com/09EU28CKVl — Dedda (@Deddinx) July 30, 2020

Padre di Andrea c’è un unico modo per liberarsi di questa parassita: levi i soldi a suo figlio. Lei usa la strategia? Lo faccia anche lei #temptationisland — Roberta (@robertatalia_) July 30, 2020

Padre di Andrea c’è un unico modo per liberarsi di questa parassita: levi i soldi a suo figlio. Lei usa la strategia? Lo faccia anche lei #temptationisland — Roberta (@robertatalia_) July 30, 2020



E quando Bisciglia chiede di nuovo ad Anna cosa vuole di fare lei risponde: “Mi devo prendere la responsabilità come sempre. Esco da qui con lui”. E scatta il bacio. Parole che in un secondo hanno scatenato una bufera social: “Deve intervenire il padre di Andrea e deve intervenire con gli avvocati”, si legge. E ancora: “Padre di Andrea c’è un unico modo per liberarsi di questa parassita: levi i soldi a suo figlio. Lei usa la strategia? Lo faccia anche lei” e “Fossi nel padre di Andrea questa Anna la butto proprio fuori di casa io”. No, l’epilogo di questa storia non è andato proprio giù alla maggior parte del pubblico.

“Non voglio più vedere la tua faccia”. Temptation Island, Filippo Bisciglia messo a dura prova da un concorrente del reality