“Ti cancello”. Temptation Island, Antonella Elia è una belva contro Pietro Delle Piane: è succede l’impensabile

Appena terminato il tanto atteso falò di confronto tra Pietro Delle Piane e Antonella Elia a Temptation Island, è tempo di bilanci. Un falò di confronto davvero accesissimo. La popolare bionda showgirl ha messo con le spalle al muro il suo fidanzato, il quale ha cercato in tutti i modi di farsi perdonare, senza alcun successo. Difatti Antonella Elia ha lasciato Pietro Delle Piane al falò di confronto a Temptation Island. Quest’ultima, visibilmente adirata in volto, ha comunicato al suo fidanzato: “Mi fai schifo… Ti cancello ovunque sui social… Non ti voglio più…Non sei una persona affidabile… Non mi fido più di te…”.

Pietro Delle Piane ha però cercato in ogni modo di salvare la sua storia d’amore con Antonella Elia a Temptation Island di Filippo Bisciglia. Quest’ultima però è stata ferma sulle sue posizioni, asserendo senza indugio alcuno al suo fidanzato (ormai ex): “Dovevi tenerti con le parole e non dovevi andare nello sgabuzzino… Mi hai fatto sentire inutile… Hai detto cose che non dovevano essere dette…”. (Continua a leggere dopo la foto)















Antonella Elia e Pietro Delle Piane a Temptation Island 7, sui quali in molti hanno avuto un sospetto, hanno poi continuato a confrontarsi a lungo, tanto che anche Filippo Bisciglia è poi intervenuto per dire loro che il tempo era terminato. Pietro però ha continuato a cercare il perdono della donna: “Mi stai facendo del male… Non so dove andare…”. (Continua a leggere dopo la foto)















Filippo Bisciglia ha chiesto nuovamente a Antonella Elia se è davvero la sua ultima decisione di lasciare Pietro Delle Piane di Temptation Island. E la donna ha confermato schiettamente, alzandosi e lasciando con un pugno di mosche in mano il suo fidanzato Pietro Delle Piane solo al falò. In questa occasione l’uomo, visibilmente sconvolto, ha rivelato a Filippo: “A me sembra tutta una follia”. (Continua a leggere dopo la foto)











Filippo Bisciglia ha riparlato con Antonella Elia e Pietro Delle Piane un mese dopo il falò di confronto a Temptation Island 2020. E in questa occasione la bionda showgirl, dopo aver rivisto in Tv le puntate, ha ammesso di avere ancora molti dubbi su Pietro Delle Piane: “Ho deciso di prendere del tempo per e stare sola…Valuterò quanto sono in grado di perdonare…”.

Ti potrebbe anche interessare: “Non voglio più vedere la tua faccia”. Temptation Island, Filippo Bisciglia messo a dura prova da un concorrente del reality