“Non voglio più vedere la tua faccia”. Temptation Island, Filippo Bisciglia messo a dura prova da un concorrente del reality

L’ultima puntata di questa settima stagione mette a dura prova anche Bisciglia da sempre super partes, che per la prima volta decide di intervenire durante il falò di Andrea e Anna. Il falò di confronto tra Andrea e Anna appare scontato agli occhi di tutti. Nonostante il caratteraccio di Anna, Andrea è troppo innamorato per lasciarla e lei lo sa. Anche durante il falò Anna non nasconde la sua soddisfazione: “Vuoi che ti spieghi subito la mia finta storia d’amore con Carlo? L’Ho fatto perché volevo che stessi male, spero che tu sia stato male. Voglio farti capire che se ti lascio, dopo soffri per me”.

Anche se Andrea era a conoscenza della strategia di Anna ammette di aver sofferto molto e lei sorride. Ed è qui che per la prima volta interviene Filippo Bisciglia: “Anna, solo una cosa: non posso vedere la tua faccia soddisfatta quando lui dice che ha sofferto”. Nel resort di Is Morus sono tre le coppie rimaste ‘in gara’: Antonella Elia e Pietro Dalle Piane, Manila Nazzaro e il compagno, l’ex calciatore Lorenzo Amoruso, Andrea e Anna, fidanzati da due anni con una differenza di età di dieci anni. (Continua a leggere dopo la foto)















La coppia ha decido di partecipare a “Temptation Island” perché nonostante i sentimenti non siano messi in discussione, Anna vorrebbe sposarsi e avere un figlio. Andrea, invece, si ritiene ancora troppo giovane (ha 27 anni) per un simile passo, e la questione sta dividendo i due. Nell’ultima puntata andata in onda la situazione è parsa ancora più complicata. (Continua a leggere dopo la foto)















In breve, lei ha continuato a usare il single Carlo come strategia per ottenere quello che vuole da Andrea e ha di nuovo lamentato il fatto che lui tiri sempre in ballo la sua famiglia. Lui, invece, è parso sempre più rammaricato e convinto del fatto che ad Anna interessino solo i beni materiali. (Continua a leggere dopo la foto)











L’ha sentita infatti rivelare a Manila e ad alcuni single di essere rimasta delusa quando non ha ricevuto come regalo di Natale una fedina con i brillantini. E a quel punto lui ha confessato di averle regalato una pelliccia che aveva un costo di ben 2.500 euro. Anna non è riuscita a convincere il pubblico a casa, anzi, sono stati tantissimi i commenti di chi spera che Andrea la lasci al falò di confronto.

Ti potrebbe anche interessare: Le fiamme altissime: hotel prende fuoco nella località balneare italiana