Manca poco alla conclusione di Temptation Island e Pamela Camassa, la compagna di Filippi Bisciglia, irrompe sulla scena. I due sono legati sentimentalmente da tempo immemore, ben 12 anni e sono una della coppie più stabili dello showbiz. Proprio per questo le sue parole non arrivano inaspettate. Pamela Camassa alla vigilia dell’ultimo appuntamento dello show ha voluto spendere delle parole di stima per il fidanzato, sottolineando la sua professionalità e la sua sensibilità. Un viaggio nei “sentimenti elettrizzante ed emozionante” scrive Pamela Camassa su Instagram in riferimento all’edizione di Temptation che si concluderà stasera. Dopodiché la modella si sbilancia sul compagno. “E tutto questo anche grazie alla tua professionalità e sensibilità”, aggiunge.

Un attestato di stima a tutti gli effetti. Il post è stato molto apprezzato dai fan che a migliaia sono accorsi a rilasciare un like. Centinaia anche i commenti che hanno sposato l’opinione di Pamela sul conduttore. Nel frattempo gli appassionati del reality delle tentazioni possono esultare. A settembre/ottobre ci sarà una nuova stagione del programma. Continua dopo la foto















Il rapporto tra Filippo e Pamela è decollato più di dieci anni fa. La coppia nei mesi scorsi ha attraversato una forte crisi che ha messo a dura prova le fondamenta della relazione. Pazienza, calma e riflessioni hanno però spinto i due a non rompere il legame e ad affrontare uniti il momento no. In passato l’uomo ha sempre confessato di avere il sogno di diventare papà un giorno. Nelle settimane scorse il gossip era impazzito su una possibile gravidanza di Pamela Camassa. Continua dopo la foto















Ma nemmeno stavolta l’obiettivo sarà realizzato, anche perché adesso c’è una prova lampante che esclude completamente questa ipotesi. Innanzitutto, lo stesso Filippo tramite alcune storie postate sul social Instagram ha smentito categoricamente queste indiscrezioni. Oggi invece è la volta della donna, che ha deciso di rispedire al mittente questi rumors con una foto emblematica. Continua dopo la foto











Pamela Camassa infatti si è fatta vedere in un modo particolare e lo scatto in questione fa comprendere una volta per tutte che non è in dolce attesa. La coppia vip dovrà quindi attendere ancora un po’ per essere chiamata mamma e papà.

Ti potrebbe interessare: Stefano De Martino e Mariana Rodriguez, la verità sul gossip. È lei a rompere il silenzio