Solo qualche giorno fa Sandra Milo aveva fatto un’altra disastrosa gaffe hot alla Vita in Diretta. L’attrice e la figlia Debora Ergas, inviate speciali della Vita in Diretta Estate, si erano collegate con i conduttori Marcello Masi e Andrea Delogu direttamente da un campo di angurie. Raccontandone il percorso, dalla semina al raccolto.

Proprio parlando della nascita del frutto, Sandro Milo ha detto: "Sapete come nasce il cocomero? All'inizio ci sono due fiori, il fiore maschio e il fiore femmina. Il fiore maschio…". A quel punto, Andrea Delogu, divertita e incredula, esclama: "Stai attenta…". Ma Sandra Milo, con la sua proverbiale spontaneità, ha proseguito: "Il fiore maschio insemina quello femmina e il fiore femmina poi fa nascere il frutto. È solo la cocomera che lo fa nascere".















Oggi una nuova battuta. L'inviata d'onore del programma di Rai1 oggi era in collegamento con la figlia Debora Ergas da Castiglione della Pescaia. Ma durante le interviste di rito per conoscere a fondo il posto, Sandra Milo avrebbe rivolto all'ospite una domanda piuttosto bizzarra. Il collegamento era in un'oasi dedicata ai fenicotteri rosa.















L'attrice dunque ha chiesto: "La fenicottera si accoppia con chiunque o è fedele?". L'intervistata ha risposto che il volatile tende a essere "fedele" e a quel punto Sandra Milo ha chiosato: "Bene, un uccello fedele". La strepitosa coppia di mamma e figlia: Sandra Milo e Debora Ergas, ribattezzate "Occhi di gatto" è una delle rivelazioni di "La vita in diretta estate", in onda ogni pomeriggio su Rai Uno.











L’attrice, che è sbarcata anche su Instagram tra amarcord strepitosi e video divertenti tra cui l’indovina Amuchina, ha conquistato ancora una volta i telespettatori con la sua dolcezza e un pizzico di ironia, spalleggiata dalla figlia. Le due sono state promosse inviate speciali in coppia e girano l’Italia per conto della trasmissione, in cerca di curiosità.

