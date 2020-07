Nuova puntata di ‘Io e te’ e nuova battuta di Pierluigi Diaco. Il conduttore, nelle settimane scorse al centro di polemiche per la sua maniera di guidare il programma, si è lasciato andare e i commenti non sono mancanti. Non tutti negativi, anzi, il modo di fare di Pierluigi Diaco sembra piacere, almeno così indicano i dati dell’audience che premiano il programma.

Nella puntata di oggi, giovedì 30 luglio, di Io e Te, c’è stato un evento particolare: Pierluigi Diaco e Katia Ricciarelli hanno condotto insieme l’intervista all’ospite principale. Si è trattato di Vittorio Grigolo, tenore lirico che era stato invitato in diretta su Raiuno dalla collega e che, a distanza di alcune settimane, ha deciso di accettare l’invito. Inutile spiegare l’emozione di Katia Ricciarelli, che più volte ne aveva tessuto le lodi, nel riascoltare alcune delle sue esibizioni più importanti e nell’accogliere le parole di stima che le ha indirizzato. Continua dopo la foto















Così, a un certo punto, Pierluigi Diaco le ha fatto notare: “Hai perso la testa per Vittorio Grigolo”. Katia Ricciarelli, sorridendo, non ha affatto smentito l’osservazione: “Il tenore mi fa questo effetto”.La Regina della Lirica, così come il conduttore la nomina nel programma, ha avuto una lunga relazione con il tenore Josè Carreras. In una delle prima puntate di questa stagione di Io e Te, Katia Ricciarelli aveva confessato in diretta che le sarebbe tanto piaciuto poter ospitare in trasmissione Vittorio Grigolo. Continua dopo la foto















Il tenore, che ha dimostrato di ricambiare la stima accordatagli dalla collega, ha deciso di accettare l’invito e ha dunque prestato il fianco ai tanti complimenti che questa, emozionata, le ha rivolto: “Mi fa tenerezza, perché se chiudo gli occhi mi sembra di sentire la voce di Pavarotti”. Prima dell’intervista a Vittorio Grigolo, nella puntata di oggi di Io e Te c’è stato un imprevisto. Tutto è poi andato liscio durante la chiacchierata tra il tenore, Pierluigi Diaco e Katia Ricciarelli. Continua dopo la foto











Sentendosi a suo agio, l’ospite a un certo punto ha confessato di aver sofferto un’uscita piuttosto brusca, resa necessaria dal suo percorso artistico, dall’adolescenza: “Ho mollato gli affetti, la famiglia, ho lasciato tutto indietro”. Il tenore è nato il 19 febbraio del 1977 ad Arezzo, in Toscana. Appassionato sin da piccolino al canto e alla musica, a soli sei anni entra a fare parte del coro della Cappella Sistina come solista.In seguito, prende lezioni di canto alla prestigiosa Schola Purerorum Cantorum della Cappella Sistina. All’età di 13 anni incontra uno dei più grandi tenori italiani della storia, Luciano Pavarotti, il quale lo inserisce nella “Tosca” del Teatro dell’Opera di Roma.

