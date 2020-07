“Continua tu”. Andrea Delogu, succede in diretta: Marcello Masi costretto a sostituirla

Imprevisto per Andrea Delogu a ‘La vita in diretta estate’ costretta a passare il testimone al collega Marcello Masi per un contrattempo fastidioso. Solo ieri Andrea Delogu aveva perso le staffe nel momento in cui i due suoi ospiti, il cantante neomelodico Gino Ferrante e il Consigliere Regionale della Campania, Emilio Borrelli che da sempre si occupa della lotta contro la camorra, hanno discusso in modo piuttosto acceso.

Andrea Dologu era dovuta intervenire più volte tra i due: "Fermiamoci un attimo" ha chiesto un'altra volta passando la parola alla giornalista Caterina Collovati. Andrea Delogu dopo aver fermato più volte la discussione tra Gino Ferrante ed Emilio Borrelli, si è armata di pazienza e ha chiesto spiegazioni al giovane cantante neomelodico in merito non solo a quell'anomalo annuncio, ma anche riguardo il testo del brano che incita alla criminalità: "Posso chiedere una cosa? Gino può spiegarci esattamente che cosa dice il testo della sua canzone? Ce lo può spiegare bene nel dettaglio?".















L'ospite ha spiegato che è un testo ispirato dalla serie tv Gomorra, cosa con la quale non è stato d'accordo il Consigliere che ha replicato ma che è stato nuovamente ripreso dalla padrona di casa de La vita in diretta: "Borrelli, la prego!". Venendo alla punta di oggi i conduttori stavano parlando della polemica che ha investito Andrea Bocelli dopo le sue dichiarazioni sul lockdown.















Ieri, l'artista ha chiesto scusa e oggi Andrea Delogu avrebbe dovuto leggere un post di Alessandro Gassman in cui diceva di apprezzare le scuse di Bocelli. Ma qualcosa è andato storto. Proprio in quel momento, la conduttrice è stata colta da un attacco di tosse che non le ha permesso di proseguire. "Marcello scusami, puoi continuare tu?", ha chiesto Andrea Delogu allontanandosi dal centro studio. Il giornalista ha concluso quindi lo spazio da solo. E una volta che il piccolo imprevisto è stato passato, la conduttrice è tornata in studio.











Andrea Delogu è nata a Cesena il 23 maggio 1982 sotto il segno dei gemelli e ha trascorso i primi anni della sua vita nella comunità di San Patrignano dove si erano conosciuti i suoi genitori. Un’esperienza particolare, diversa da tanti suoi coetanei che l’ha segnata e che ha deciso di raccontare in un libro, “La collina”.

