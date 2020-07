Dopo settimane di assenza dai social ecco che Riccardo Guarnieri torna a far sentire la sua voce. La sua storia con Ida Platano ha fatto sognare molti. Si era arrivati a parlare addirittura di matrimonio poi, all’improvviso, la storia era naufragata. E adesso Riccardo Guarnieri torna a alzare la voce. Il protagonista del Trono Over era assente da Instagram da mesi ormai, da quando durante la quarantena faceva dirette insieme alla sua ex fidanzata Ida Platano.

Sì, Ida è di nuovo la ex di Riccardo. Tra i due è finita per l’ennesima volta e dopo vari sospetti abbiamo avuto conferma della fine della relazione nelle ultime settimane. Ida ha raccontato al magazine di Uomini e Donne che sono giunti nuovamente al capolinea. Un finale previsto da molti, visto che Ida e Riccardo nonostante dei forti sentimenti non sono mai riusciti ad andare davvero d’accordo. E così si sono lasciati, ancora una volta. Da parte loro non ci sono state dichiarazioni sui social network, né una storia né una foto che lasciasse pensare a un nuovo the end. Solo le parole di Ida alla redazione, fino a oggi. Continua dopo la foto















Dopo un lunghissimo silenzio, Riccardo ha deciso di tornare su Instagram e lo ha fatto pochi giorni fa con una breve storia al mare. Non ha aggiunto parole, ha solo ripreso le acque cristalline della Puglia. Oggi invece ha postato una foto sulla sua bacheca, con una frase che lascia spazio a diverse interpretazioni. Ecco cosa ha scritto: “Ad alcuni per essere felici manca soltanto la felicità”. Continua dopo la foto















Sarà stata una frecciatina a Ida? Forse sì, ma più probabilmente no. Può anche darsi che Riccardo si sia riferito a sé stesso. D’altronde anche lui è in cerca della felicità: potrebbe aver voluto dire che ha tutto, ma gli manca qualcosa per essere totalmente felice. Forse l’amore, e la felicità che di conseguenza porta nelle vite di ognuno di noi. O ancora potrebbe essere solo una frase, senza alcun riferimento. Continua dopo la foto











Ognuno si farà un’idea personale di ciò che ha voluto dire Riccardo. Fatto sta che l’ex Cavaliere degli Over dopo lunghi mesi di silenzio ha avuto di nuovo lo stato d’animo adatto per tornare attivo su Instagram. Nei prossimi giorni arriverà qualche dichiarazione sulla fine della storia con Ida? Probabilmente no, non su Instagram almeno, e ai più curiosi toccherà ancora intuire i suoi pensieri interpretando i suoi gesti.

