“Sono d’accordo”. Temptation Island. Antonella Elia e Pietro, rispunta un post da passato. E ora sono ‘dolori’

A poche ore dalla messa in onda dell’ultima puntata di ‘Temptation Island’il dubbio su un accordo tra Antonella Elia e il fidanzato Pietro Delle Piane si fa sempre più insistente. È il Vicolo delle news a segnalare un post dell’attore e doppiatore pubblicato quando la fidanzata si trovava nella casa del Grande Fratello. Ma andiamo con ordine.

Martedì è andata in onda la prima parte del falò di confronto della coppia

Una volta in spiaggia Filippo Bisciglia chiede ad Antonella cosa sta provando: “Mi sento triste perchè non mi aspettavo che Pietro si trasformasse in una persona cattiva che non riconosco. Io credo che lui abbiamo fatto così perchè io ho parlato del mio ex Fabiano. Si è trasformato in qualcosa che è inaccettabile, mi dispiace per lui ma le cose che ha detto sono imperdonabili”. Antonella è una furia. “Sei un mostro, dovresti vergognarti”, urla la Elia mentre parte il video in cui Pietro puntualizza e ribadisce il fastidio nel sentire la sua fidanzata parlare del suo ex Fabiano. (Continua a leggere dopo la foto)















“Antonella non è normale che lui abbia ancora le chiavi di casa tua, tu non hai una mentalità larga ha una mentalità stron*a. Elia io a te me te magno”.

“E io a te ti mando affanc**o”, risponde Antonella. Puntuale come un orologio svizzero Pietro ribadisce per l’ennesima volta che lui ha un figlio a differenza della Elia. “Nella mia vita, qualcosa ho concretizzato. Ho lasciato una discendenza”, spiega ancora Pietro Delle Piane parlando ancora una volta del figlio. (Continua a leggere dopo la foto)















“Ho fatto delle cose che ti hanno fatto arrabbiare – commenta la Elia al termine dei filmati – ho giocato ma ho anche detto che sei l’unico uomo che ho pensato di sposare, Io in quanto ‘poveraccia’ e sola come un cane ho parlato dell’unica persona di cui mi fidi, Fabiano le chiavi di casa le avrà per sempre”. “Mi hai costretto a fare questo, – commenta Pietro mentre sullo schermo scorrono le immagini di lui che rivela particolari privati della compagna – io non esco da qui con le orecchie basse. Io non faccio la figura del cogl**ne, al massimo siamo due cogl**ni. Se siamo a casa il mio comportamente è diverso, tu tiri i capelli in tv non io. Io sono un uomo non un pupazzetto. Io mi devo difendere”. (Continua a leggere dopo la foto)









Un comportamento che ha mandato su tutte le furie Antonella, ma che ha innescato il dubbio in tantissimi. Perché Pietro si è comportato così? Secondo molti i due si sarebbero messi d’accordo per tenere banco a Temptation Island. E a favore di questa tesi arriva la segnalazione del Vicolo delle news con un post pubblicato da Pietro quando Antonella veniva attaccata all’interno della casa del Grande Fratello Vip. “Chi ti ama le tue debolezze le abbraccia e le protegge… Non le usa per farti del male”, scriveva all’epoca Pietro, prendendo le distanze e attaccando chi si scagliava contro la fidanzata. E oggi che è lui il primo a farlo il dubbio di un accordo si fa sempre più insistente.

