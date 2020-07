Gemma Galgani e Nicola Vivarelli si rincorrono e chissà come e quando si incontreranno di nuovo. La coppia uscita due mesi fa da Uomini e Donne infatti continua a tenere alta l’attenzione e lanciare segnali intermittenti che lasciano capire poco o nulla del loro futuro prossimo. Gemma Galgani, secondo le indiscrezioni sarebbe pronta a tornare in studio a settembre.

Mentre sul destino di Nicola per ora non è dato sapere nulla. Quello che resta sono le parole di Giorgio Manetti su Gemma Galgani che rispecchia il pensiero di tanti fan del programma convinti che Gemma Galgani non sia intenzionata a trovare, almeno per ora, il vero amore. Senza dubbio la diretta interessata non fa nulla per placare gli spifferi sul suo conto, che puntualmente si scatenano tra giugno e inizio settembre, vale a dire nel periodo in cui il programma di cui è protagonista da anni va in pausa.















Vivarelli afferma che sarebbe la Galgani a sottrarsi alla frequentazione. Il punto però è un altro. Cioè il solito che si ripete ogni estate: possibile che Gemma sia perennemente indecisa sul da farsi con un eventuale partner e poi finisce sempre tutto in una bolla di sapone? Detto francamente: ci sono, se non zero, pochissime pochissime possibilità che Nicola e Gemma proseguano la loro storia (saremmo ben lieti di essere smentiti dai fatti, ma dubitiamo che così sarà. Nel qual caso saremo pronti a fare mea culpa).















Non è un mistero che in tantissimi pensino che Gemma e Nicola non avranno alcun futuro insieme. E un motivo c'è. Basta vedere lo 'storico' delle pseudo-relazioni estive della dama per capire come quasi certamente andrà a finire la faccenda, ossia con un 'saluti e baci'. Non c'è nemmeno troppo da girarci attorno sul fatto che c'è come un dubbio – usando un eufemismo – che il presunto tira e molla sia sostenuto anche dai diretti interessati per un ritorno di visibilità.











Certo si è nel campo delle ipotesi, ma almeno il racconto noto della situazione dice che Vivarelli e la Galgani sono più che distanti. Insomma, per farla breve i risvolti della storia pare che esistano solo sulle riviste e sui siti di cronaca rosa. Nel concreto sembrerebbe esserci poco o nulla. Un film già visto, se si guarda alla torinese, nelle estati precedenti.

