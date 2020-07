“Bravi!”. Io e te, imprevisto in diretta per Pierluigi Diaco: “Potete anche eliminarlo”. Cosa è successo

Sempre un po’ spocchioso con i suoi collaboratori Pierluigi Diaco. E nonostante le tante polemiche che il suo atteggiamento nei confronti dello staff ha suscitato fino ad ora, proprio non riesce a nascondere la stizza quando, come nella puntata di oggi di Io e Te, capita un imprevisto. Durante l’apertura, il conduttore stava mostrando delle lettere ricevute dai telespettatori. Aveva intenzione di farne aprire una a Katia Ricciarelli per poi leggerne insieme il contenuto.

Cosa è successo? Il sottofondo musicale che accompagna l'inizio della trasmissione, e che di solito scompare quando Pierluigi Diaco comincia a parlare, per un po' si è sovrapposto alla sua voce. Così lui ha fatto notare: "Questo tappeto musicale che va avanti all'infinito…". La sua richiesta indiretta, però, non è stata immediatamente accolta, allora il conduttore si è stizzito e ha continuato, facendo dell'ironia: "In regia audio… Potete anche eliminarlo il tappeto musicale. Bravi!".















Non ha molto rispetto il conduttore che va avanti fino alla fine con le sue convinzioni, anche quelle che sono risultate più fastidiose a una certa parte del suo pubblico: Pierluigi Diaco continua a riprendere in diretta i propri collaboratori e continua la sua battaglia contro i social.















Così anche nella puntata di oggi di Io e Te, il conduttore non si è lasciato sfuggire l'occasione di dire la sua in proposito, prendendo la palla al balzo durante l'intervista al tenore Vittorio Grigolo: "Stiamo facendo una battaglia culturale di cui io mi prendo tutta la responsabilità: sono avverso all'era digitale".











Di recente, Pierluigi Diaco aveva punzecchiato Katia Ricciarelli. Nella puntata di oggi di Io e Te, invece, il conduttore ha voluto lanciare un messaggio provocatorio ai giovani che, a suo avviso, si illudono di poter portare avanti la propria carriera attraverso i social: “Dovete fare la gavetta, è l’unica strada per imporsi sul mercato delle idee”.

