Benedetta Parodi, che ha da poco festeggiato il 21esimo anniversario di nozze con Fabio Caressa, è già tornata al lavoro. Per la giornalista, conduttrice ed esperta di cucina è infatti arrivato il momento di iniziare le riprese della nuova edizione di Bake Off Italia. A qualche mese dalla fine della settima stagione, al termine della quale ha trionfato la giovanissima Martina, il talent degli aspiranti pasticcieri è pronto a regalare al pubblico ricette gustose e succulente.

Da quanto trapelato sul canale social ufficiale di Real Time, sembrerebbe che la nuova edizione partirà proprio da settembre prossimo. Così per un altro anno, la sorella di Cristina Parodi e il suo staff composto da Ernest Knam, Clelia D'Onofrio e Damiano Carrara, continueranno a fare compagnia ai telespettatori. Ma c'è anche un nuovo arrivo nella grande famiglia di Bake Off: per la prima volta, Csaba Dalla Zorza, volto più che noto per tutti gli appassionati di 'Cortesie per gli ospiti', si aggiunge ai giudici.















Ma non solo Bake Off. Per Benedetta Parodi in programma c'è anche un altro grande ritorno, quello a La7 dove dal 2011 al 2013 aveva condotto la striscia quotidiana I Menù di Benedetta. Dal 14 settembre infatti la giornalista condurrà sarà un nuovo spazio dedicato alla cucina dal titolo "Senti Chi Mangia", dove la attendono nuove sfide ai fornelli.















Si dovrebbe trattare di una striscia quotidiana in onda tutti i giorni alle 18 e il programma vedrà gli chef professionisti Felix Lo Basso ed Eugenio Boer affiancare due sfidanti non particolarmente a loro agio in cucina. Scopo della puntata sarà quello di preparare un piatto gourmet da presentare al giudice e critico culinario Andrea Grignaffini, cui spetterà la decisione di nominare un vincitore.











Il ruolo della conduttrice del format? Benedetta avrà il compito di interagire con i concorrenti e dare consigli a casa ai telespettatori, oltre che a cucinare personalmente un piatto alla fine della puntata, utilizzando i resti delle pietanze preparate dai concorrenti in modo coniugare l’idea della cucina raffinata a quella del risparmio e alla possibilità di realizzare un buon piatto anche con pochi ingredienti.

