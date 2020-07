Giovedì 30 luglio va in onda l’ultima puntata di “Temptation Island”, il reality show delle tentazioni in onda su Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. Protagonisti dell’edizione mista vip e nip, registrata appena chiuso il lockdown a causa della pandemia da coronavirus, sono state sei coppie: Alessandro e Sofia, i primi a chiedere il falò di confronto e a uscire insieme; Valeria e Ciavy, la coppia uscita per seconda da Temptation Island dopo un percorso decisamente intenso (i due si sono lasciati); Antonio e Annamaria, che hanno abbandonato il reality show insieme.

Nel resort di Is Morus sono tre le coppie rimaste 'in gara': Antonella Elia e Pietro Dalle Piane, Manila Nazzaro e il compagno, l'ex calciatore Lorenzo Amoruso, Andrea e Anna, fidanzati da due anni con una differenza di età di dieci anni. La coppia ha decido di partecipare a "Temptation Island" perché nonostante i sentimenti non siano messi in discussione, Anna vorrebbe sposarsi e avere un figlio. Andrea, invece, si ritiene ancora troppo giovane (ha 27 anni) per un simile passo, e la questione sta dividendo i due. Nell'ultima puntata andata in onda la situazione è parsa ancora più complicata.















In breve, lei ha continuato a usare il single Carlo come strategia per ottenere quello che vuole da Andrea e ha di nuovo lamentato il fatto che lui tiri sempre in ballo la sua famiglia. Lui, invece, è parso sempre più rammaricato e convinto del fatto che ad Anna interessino solo i beni materiali. L'ha sentita infatti rivelare a Manila e ad alcuni single di essere rimasta delusa quando non ha ricevuto come regalo di Natale una fedina con i brillantini. E a quel punto lui ha confessato di averle regalato una pelliccia che aveva un costo di ben 2.500 euro. Anna non è riuscita a convincere il pubblico a casa, anzi, sono stati tantissimi i commenti di chi spera che Andrea la lasci al falò di confronto.















Anche Lorenzo Amoruso non si è trattenuto nel commentare il comportamento di Anna: "È una iena questa, è una iena. Ma dove sta l'amore? Questo è amore? Non sa davvero cos'è la vergogna", urla Lorenzo dopo aver visto un nuovo filmato cercando di far riflettere Andrea. Ma cosa deciderà la coppia? a poche ore dalla messa in onda dell'ultima puntata Anna Boschetti ha infranto il regolamento del programma tornando sui social prima della fine del programma.









Come riporta Very Inutil People, tramite il profilo di un amico, Anna ha scritto: “Neanche possono immaginare quello che farò io quando potrò riusare i social! Loro neanche immaginano quello che gli può succedere. Chi tocca le mie figlie, li querelo tutti quanti, li porto tutti in un’aula di tribunale!. Poi vado a cercarli uno a uno, sotto casa, e vediamo se hanno il coraggio di dirmelo in faccia che sono una poco di buono, una mantenuta, e tutto quello che mi hanno detto. Io gli spacco proprio le gambe, non hanno capito. Finché si scherza, si scherza, quando finisce il programma… me inca**o. Quindi vi dico che, quando finisce il programma, non dico che li vado a prende uno per uno perché è impossibile, però comunque mi farò sentire bene bene”.

E ancora: “Giovedì è l’ultima puntata. Mò m’hanno proprio rotto il ca**o, ci vanno pesanti con gli insulti. Da giovedì se la vedono con me. Da giovedì sono online, posso riusare i social, posso rilasciare interviste, quindi da giovedì parleranno direttamente con me queste cretine”.

