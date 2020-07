“Lo faccio sempre…”. Barbara Capponi, il bellissimo gesto prima della diretta a ‘Uno Mattina Estate’

Dopo la lunga ed intensa stagione con Valentina Bisti e Roberto Poletti, a ‘Uno Mattina estate’ sono arrivati i nuovi conduttori: Alessandro Baracchini e Barbara Capponi, che tengono compagnia ai telespettatori italiani dal 29 giugno con una nuova edizione della storica trasmissione di Rai Uno.

La grande esperienza dei conduttori ha premiato la scelta della Rai: Baracchini lavora in Rai dal 1996 ed è stato uno degli ideatori di RaiNews24, dove figura ancora come uno dei principali conduttori. Dichiaratamente omosessuale, è stato il primo giornalista italiano a renderlo noto in diretta televisiva, nel corso del collegamento di Rai News 24 con la trasmissione radiofonica Un giorno da pecora del 14 giugno 2012. La dichiarazione ha avuto risonanza su varie testate nazionali. Per RaiNews24 è stato Caporedattore della redazione Esteri dal 2015 fino al 2019. In precedenza, ha condotto il telegiornale ed alcune rubriche di approfondimento, tra le quali Giro di boa e Con il tempo che corre.















Accanto al giornalista Barbara Capponi, anche lei giornalista, e volto del telegiornale di Rai Uno. Nata a Fermo, nelle Marche, il 13 gennaio 1968, nel 2011 Barbara Capponi partecipa, in coppia con il ballerino Samuel Peron, a Ballando con le stelle 7 come concorrente. Nel 2013 debutta come conduttrice in Estate in diretta (in onda dal 3 giugno al 6 settembre su Rai Uno. al fianco di Marco Liorni. Dal 13 al 20 dicembre 2019 sostituisce Valentina Bisti alla conduzione di Unomattina.















La conduttrice ha rilasciato una breve intervista a TvMia uscito in edicola svelando tra le altre cose, cosa fa ogni giorno poco prima che inizi la diretta del programma. "Pochi attimi prima di iniziare, quando parte la sigla, mando un saluto ai miei genitori. Non ci sono più, ma di certo da lassù mi guardano sempre", ha detto la conduttrice della nuova edizione di 'Uno Mattina Estate'.









E ancora: “È gratificante condurre Uno Mattina. Avevo già condotto la trasmissione a dicembre dell’anno scorso, quando ho sostituito per una settimana Valentina Bisti. In realtà già venti anni fa avevo lavorato a Uno Mattina, inizialmente come redattrice e poi come inviata. Per me questa conduzione è stato quindi un ritorno a casa”.

