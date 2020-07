“Abbassiamo i toni!”. La vita in diretta estate: Andrea Delogu costretta ad intervenire contro il suo stesso ospite

Nella puntata del 29 luglio de La vita in diretta, la conduttrice Andrea Delogu ha perso la pazienza con un suo ospite in collegamento direttamente da Napoli. L’ospite in questione è Gino Ferrante, il cantante neomelodico che sta facendo parlare di sé per l’annuncio postato su Facebook tramite cui cerca “ragazzi con mentalità mafiosa” per il suo videoclip musicale.

Nel momento in cui il cantante Gino Ferrante discuteva con toni piuttosto vivaci con il Consigliere Regionale della Campania, Emilio Borrelli, è intervenuta la padrona di casa che ha suggerito ai suoi ospiti: “Abbassiamo un attimo i toni, per favore”. La padrona di casa de La vita in diretta, Andrea Delogu (grazie alla quale ha festeggiato Marcello Masi), nella puntata di oggi, mercoledì 29 giugno,ha perso le staffe nel momento in cui i due suoi ospiti, il cantante neomelodico Gino Ferrante e il Consigliere Regionale della Campania, Emilio Borrelli che da sempre si occupa della lotta contro la camorra, hanno discusso in modo piuttosto acceso. (Continua a leggere dopo la foto)















Andrea Dologu è dovuta intervenire più volte tra i due: “Fermiamoci un attimo” ha chiesto un’altra volta passando la parola alla giornalista Caterina Collovati. Andrea Delogu perde le staffe a La vita in diretta estate e ferma ospite: “La prego!”. (Continua a leggere dopo la foto)















Andrea Delogu (che ieri ha commesso una gaffe in diretta), dopo aver fermato più volte la discussione tra Gino Ferrante ed Emilio Borrelli, si è armata di pazienza e ha chiesto spiegazioni al giovane cantante neomelodico in merito non solo a quell’anomalo annuncio, ma anche riguardo il testo del brano che incita alla criminalità. (Continua a leggere dopo la foto)











“Posso chiedere una cosa? Gino può spiegarci esattamente che cosa dice il testo della sua canzone? Ce lo può spiegare bene nel dettaglio?” l’ospite ha spiegato che è un testo ispirato dalla serie tv Gomorra, cosa con la quale non è stato d’accordo il Consigliere che ha replicato ma che è stato nuovamente ripreso dalla padrona di casa de La vita in diretta: “Borrelli, la prego!”

Ti potrebbe anche interessare: “È successo”. Serena Enardu e Pago: nessuno ci avrebbe scommesso e invece…