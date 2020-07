Tra le coppie rimaste di questa edizione di Temptation Island 2020 anche Andrea e Anna. Lui 27 anni, lei 37 con due figlie, i due stanno appassionando il pubblico di Canale 5, curioso di sapere come andrà a finire dopo quanto accaduto nel villaggio. Soprattutto quello delle fidanzate, dove Anna Boschetti ha messo in atto una strategia per far ingelosire il compagno e convincerlo a mettere su famiglia con lei.

Strategia che però la produzione ha presto smascherato: Anna non ne ha idea, ma Andrea è consapevole del suo atteggiamento con il single Carlo. L’ultima puntata andata in onda è stata incandescente. Prima un breve riassunto che ricapitola il loro percorso fino a oggi, poi le novità. Il pubblico è sempre più schierato dalla parte di Andrea Battistelli, tanto che sono spuntati diversi commenti negativi riservati ad Anna. (Continua dopo la foto)















A infuriarsi contro la 37enne anche Lorenzo Amoruso, che sostiene il suo compagno: “È una iena questa, è una iena. Ma dove sta l’amore? Questo è amore? Non sa davvero cos’è la vergogna”, urla il fidanzato dopo aver visto un nuovo filmato, cercando di far riflettere Andrea. Che è sempre più rammaricato, specie quando ascolta Anna rivelare a Manila e ad alcuni single di essere rimasta delusa quando non ha ricevuto come regalo di Natale una fedina con i brillantini. (Continua dopo la foto)















A quel punto Andrea, che è sempre più convinto del fatto che Anna sia attaccata solo ai beni materiali, confessa di averle regalato una pelliccia che aveva un costo di ben 2.500 euro. Lei, invece, si lamenta del forte legame che il ragazzo ha con il padre, il quale pare non abbia mai approvato questa relazione. Giovedì sapremo come andrà a finire, ma nel frattempo i telespettatori più attenti hanno scovato una vecchia foto sul profilo Instagram di lei. (Continua dopo la foto)











Si tratta di una serie di scatti social che risalgono a dicembre 2018 e ritraggono Anna Boschetti in compagnia di alcuni vip durante una serata a Casal Palocco, Roma. Una in particolare ha catturato l’attenzione dei fan: quella che la immortala insieme al conduttore di Temptation Island Filippo Bisciglia. I due, quindi, si conoscevano già. Nonostante sia un vecchio selfie, alcuni commenti sono freschissimi. Come “Ohhh oh tutti quelli che partecipano a tmp alla fine scorri scorri conoscono sempre un organizzatore o un vip. Chissà come mai…”.

Anna di Temptation Island, a poche ore dal falò finale con Andrea l’indizio bomba