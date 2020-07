Claudio Bisio scomparso dalla tv. Ma che fine ha fatto? Ecco dove lo ritroviamo oggi

Claudio Bisio, ma che fine ha fatto? L’attore comico sembra aver preso un ‘pausa’ lontano dai riflettori, ma in verità ha sempre continuato a lavorare con l’energia tanto apprezzata dal pubblico italiano. Lo abbiamo visto in coppia con Claudio Baglioni, esuberante e ironico sul palco del Festival di Sanremo, ma non solo. Seduto al banco di giuria di Italia’s got talent. Dopo il lockdown, la ripartenza anche per lui.

Un'edizione speciale quella prevista per il settantaduesimo appuntamento per l'Estate Teatrale Veronese. In coppia con Giorgio Alberti, l'attore come si impegna nello spettacolo che porta un titolo che stuzzica da subito la riflessione, con "Ma tu sei felice". Il Teatro Romano di Verona ospita dunque i due colleghi attori, con un'esibizione tratta anche da un libro.















Il libro in questione che funge da spunto allo spettacolo è quello di Federico Baccomo, portato in scena dalla coppia di attori anche sottoforma di serie web, che ha visto la luce proprio durante il periodo di quarantena. Infatti la serie è stata realizzata con lo smartphone e oggi diventa finalmente uno spettacolo offerto per 310 sedute.















Non più le tradizionali 1.700 sedute di sempre, normalmente allestite nella splendida cornice del Teatro Romano, ma lo spettacolo non trova ostacoli per la felicità di molti fan e amanti del genere. Non si è mai fermato, dunque, l'amatissimo attore comico Bisio, che ha sempre dato prova di una continua crescita professionale, priva di sosta e accesa da una passione intramontabile.









Per Claudio Bisio tutto ha avuto inizio presso il Piccolo teatro di Milano e da allora i successi si sono conseguiti di pari passo con una versatilità disarmante. Frizzante per il palco di Zelig e personaggio sicuramente di ‘rottura’ per il tradizionale Festival sanremese, Claudio Bisio non ha mai tolto il piede dall’acceleratore, lasciandosi apprezzare negli anni da un pubblico sempre più vasto, amante del teatro ma anche del cinema e della televisione.

