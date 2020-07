Io e Te, Paola Tavella: “Grazie a Pierluigi Diaco. Porta in tv l’amore per gli animali”

Nella fortunata trasmissione pomeridiana “Io e Te” in onda fino a 4 settembre su RaiUno, condotta da Pierluigi Diaco affiancato da Katia Ricciarelli e Santino Fiorillo, c’è un piccolo spazio finale dedicato agli animali domestici, curato e presentato da Paola Tavella, una degli autori del programma. Si chiama “Gli Amici di Ugo” dal nome dell’irresistibile bassotto di Diaco che spesso è in studio. Ogni giorno un collegamento con un animale domestico e con il suo “coinquilino umano”, molti volti noti ma anche telespettatori che scrivono in tantissimi all’indirizzo ioete@rai.it per raccontare le loro storie di amicizia con gli animali. E non si tratta solo di cani e gatti, ma anche di pappagalli, asini, cavalli, mucche, conigli, galline, oche, maiali, falchi e persino alpaca.















Paola Tavella propone anche dei piccoli, buffi video trovati in rete, o mandati proprio dai suoi telespettatori, e racconta storie, notizie, curiosità su animali selvatici o domestici. Notizie che, dice, colleziona fin dall’infanzia: “Quando ero bambina il mio libro prediletto era La vita delle api, un’edizione del 1927 trovata nella casa di campagna, l’ho letto e riletto. Di recente mi sono appassionata alle renne, animali affascinanti, e anche ai racconti di falconeria”. Paola Tavella, giornalista e scrittrice – il suo ultimo libro, Il Sesso magico, è stato presentato nella scorsa edizione del Festival Caffeina – ha sempre vissuto con i cani, ora abita con un bassotto a pelo lungo che si chiama Giove e che le è stato regalato dai suoi amici per consolarla quando è morta la sua cagnolina, Stella, una meticcia trovatella.























“Ci sono tanti aspetti della vita con gli animali che ci toccano, perché sono il nostro più forte legame con la vita naturale, e con la tenerezza. Loro sono sentinelle della salute del nostro pianeta, dovremmo ricordarlo più spesso. A volte un cane, o un gattino, o un uccellino sono una ragione di vita per un anziano, per un bambino, e portano molta allegria in ogni casa. Credo che questa sia la ragione per cui il pubblico ama tanto questo piccolo spazio, che per me era un piccolo sogno. C’è voluta la sensibilità speciale del direttore di RaiUno, Stefano Coletta, per realizzarlo, e devo tantissimo alla grande passione di Pierluigi Diaco che, da bambino, sognava di diventare veterinario. Anche Katia ama gli animali e ha un cane che si chiama Ciuffi, e Santino Fiorillo abita con un magnifico gatto rosso che si chiama John Kennedy. In fondo, noi somigliamo tutti al nostro pubblico”.