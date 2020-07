O Cecilia Rodriguez o il fratello Jeremias. La voce è partita: difficile prevedere come finirà

Temptation Island Vip, il reality prodotto da Maria De Filippi, si prepara per la terza stagione e subito si fanno i nomi dei possibili concorrenti. Alla conduzione confermatissima Alessia Marcuzzi che, dopo l’abbandono di Simona Ventura, ha saputo mantenere gli ascolti intorno al 20%. Tra le sei coppie che dovranno trascorrere tre settimane chiuse in un villaggio, a quanto riportato dal giornalista di Dagospia Giuseppe Candela, potremo vedere Jeremias o Cecilia Rodriguez, ovviamente accompagnati dai rispettivi partner, ovvero l’assistente di volo Deborah Togni, una storia molto recente, e Ignazio Moser, conosciuto tre anni fa da Cecilia nel corso del Grande Fratello Vip.

Fratello e sorella di Belen i due in passato hanno escluso la partecipazione al programma, anche se, dopo l'Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip, potrebbe essere proprio Temptation Island Vip ad ospitarli, a dispetto delle dichiarazioni di facciata.















La nuova edizione dello spinoff di Temptation Island dovrebbe partire tra fine settembre e i primi di ottobe, ma al momento le notizie trapelate sono davvero pochissime. Lo staff mantiene il massimo riserbo, tutto pur di creare l'atmosfera giusta per fare di nuovo colpo sui telespettatori. Qualche settimana fa era stato fatto il nome di Antonio Zequila che avrebbe dovuto partecipare con la fidanzata Marina Fadda, ma la voce non è stata confermata e pare che al momento non ci sia nulla di concreto. Difficile se non impossibile rivedere Nina Moric dopo che la modella croata ha sparato a zero sul programma di Alessia Marcuzzi.























I due fratelli di Belen Rodriguez invece potrebbero far parte della terza edizione di Temptation Island. Ben più nota la storia d’amore di Cecilia con Ignazio Moser, figlio del campione e ciclista Francesco. Anch’egli ha seguito le orme del padre, vincendo il titolo Juniores ai Campionati Italiani di ciclismo. Ha iniziato poi la carriera di modello ed è stato scelto per la seconda edizione del Grande Fratello Vip ed è proprio qui che il 28enne trentino ha fatto innamorare Cecilia Rodriguez, una storia che dura tuttora.

Più recente, e quindi meno nota, la liason tra Jeremias e l’assistente di volo Deborah Togni. La giovane, di origini siciliane, vive a Milano dove ha conosciuto Jeremias che dopo la travagliata storia con Soleil Sorge, conosciuta nel 2019 all’Isola dei Famosi, ha trovato conforto tra le braccia di una donna lontana dai riflettori.

