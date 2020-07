Succederà di tutto stasera nella puntata di Temptation Island. Annamaria ha chiesto il falò di confronto al fidanzato Antonio, reo di aver flirtato troppo con la tentatrice Ilaria fino a darle anche il numero di telefono. Per questo motivo ha deciso di concretizzare la sua richiesta di falò a Filippo Bisciglia e chiarire finalmente la sua situazione con Antonio.

Davanti al fuoco, Filippo ha detto subito ad Annamaria che il suo fidanzato ha accettato il falò di confronto. Annamaria ha detto che la colpa è solo di Antonio e che non ritiene la single Ilaria assolutamente responsabile. A parlare per prima è stata proprio lei, che ha messo al corrente Antonio di aver visto la sua reazione quando ha saputo del falò di confronto. (Continua a leggere dopo la foto)



















“Per me è andato oltre ogni limite. Ora possono anche uscire insieme”, aveva detto la napoletana durante la scorsa puntata dopo aver visto alcuni filmati di Antonio in compagnia della single Ilaria. A poche ore dalla messa in onda della quinta puntata, è spuntata fuori una clamorosa segnalazione dal Vicolo delle News, dove è stata riportata una testimonianza che spiega cosa è successo alla coppia napoletana dopo la messa in onda del programma. (Continua a leggere dopo la foto)















Per Annamaria è stato inevitabile versare lacrime nel corso del confronto. “Sei stato cattivo nei miei confronti”, gli ha detto. Filippo ha fermato la discussione tra Antonio e Annamaria dicendo che forse era arrivato il momento di rivedere insieme i video. E qui i due arriveranno alla resa dei conti. Il fidanzato di Annamaria dirà di essere dispiaciuto di vedere Annamaria piangere, lei risponderà che avrebbe dovuto pensarci prima. (Continua a leggere dopo la foto)









“Mi hai uccisa, hai fatto il porco per due settimane – accuserà lei -. Antò solo sesso, pensavi solo sesso” mentre lui cercherà di difendersi senza però riuscire nel suo intento. La segnalazione arrivata al Vicolo delle news, infatti, svela il finale amaro: Annamaria ha lasciato Antonio lasciando il villaggio da single.

