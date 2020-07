“Non mi interessa…”. Pierluigi Diaco, tensione a ‘Io e te’. Arriva Paolo Ciavarro e lui lo gela in un istante

Eleonora Giorgi e il figlio Paolo Ciavarro, ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, sono stati ospiti della puntata di ”Io e te”, il programma condotto da Pierluigi Diaco in onda su Rai Uno. I due hanno raccontato il rapporto speciale che li lega in un faccia a faccia intimo con il conduttore. “Mamma non è mai stata una madre ingombrante. C’è sempre stata e ci sarà sempre così io per lei”, ha raccontato Paolo.

"Ho imparato a convivere con gli attacchi per essere il figlio di – ha spiegato ancora il figlio di Eleonora Giorgi e dell'attore Massimo Ciavarro – L'ho vissuta sempre bene e ho imparato a farmi scivolare le cose addosso. Poi quando mi dicono sei figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi, sono orgoglioso di essere figlio loro". Poi la domanda di Diaco a mamma Eleonora: "Ma sei gelosa delle fidanzate dei tuoi figli?".



















"Non sono gelosa delle donne dei miei figli. Io sono una mamma preoccupata e apprensiva. Sono mamma di due figli maschi, ho quattro nipoti e tre fratelli quindi vivo in un mondo di maschi", ha detto l'attrice. Paolo Ciavarro ha poi parlato della sua laurea in Economia e dell'esperienza a Londra, città in cui ha lavorato in un'azienda, ma anche della scelta di tornare in Italia una volta resosi conto che questo percorso non faceva per lui.















A colpire i telespettatori, ma certamente anche i due ospiti, la frase che Pierluigi Diaco ha pronunciato poco prima di iniziare l'intervista. "Non parlerò della tua ultima esperienza televisiva e della tua fidanzata, perché non me ne importa nulla", ha detto Diaco a Ciavarro, riferendosi all'esperienza nell'ultima edizione del Grande Fratello Vip (quella condotta dal giornalista Alfonso Signorini) e della fidanzata Clizia Incorvaia, conosciuta proprio all'interno della casa di Cinecittà.









Poco dopo Diaco ha fatto una domanda che ha fatto pensare subito a Clizia Incorvaia che ha 11 anni in più di lui. “Sei mai stato attratto dalle donne più grandi?”, ha chiesto il giornalista. In studio è calato un po’ di imbarazzo e Diaco ha spiegato che si riferiva a eventuali donne “molto più grandi”.

