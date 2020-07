“È successo con Romina”. Ezio Greggio vuota il sacco sulla convivenza con la giovane fidanzata

Tanti mesi chiusi in casa sono stati una dura prova per tutti. E anche per Ezio Greggio e la sua giovanissima fidanzata Romina Pierdomenico non sono stati una passeggiata di salute, anzi. Fidanzati ufficialmente da due anni, il conduttore televisivo, classe ’54, e la ventiseienne ballerina nel cast di Colorado, stanno superando tutte le prove e le malelingue che puntano il dito sulla differenza d’età.

Recentemente Greggio ha rilasciato un'intervista al settimanale Gente nella quale confessa di aver avuto qualche problema nel corso della convivenza forzata con la sua amata Romina. Problemi e litigi che hanno riguardato tutti noi in un periodo così difficile, e che non hanno risparmiato la coppia.



















Alla base delle incomprensioni ci sono stati, come spiegato da Greggio, delle discussioni avvenute in cucina, ad esempio su come preparare una pizza. "Romina la fa così dietetica che sul piatto mi mette un pomodoro schiacciato con un cappero sopra, senza pasta, senza lievito, senza pizza". Un po' troppo insomma, anche per uno attento alla linea e sempre in forma come il conduttore che stiamo rivedendo in questi giorni nelle repliche di "La sai l'ultima".

Visualizza questo post su Instagram Una giornata di sole! Buon week-end @rominapierdomenico #èluiononèlui #eziogreggio Un post condiviso da Ezio Greggio (@ezio_greggio) in data: 4 Lug 2020 alle ore 9:13 PDT

Discussioni e piccoli litigi che però non hanno affatto messo in crisi la coppia, anzi, pare che la loro storia stia viaggiando sempre più a gonfie vele. Durante il periodo di chiusura totale i due hanno infatti dovuto rinnovare il loro modo di stare insieme: non più passerelle al centro dei riflettori, ma relax, leggere libri, guardarsi un bel film. Insomma, dopo due anni Greggio e la sua Romina non accennano a fermarsi, non si sono mai lasciati e sembrano destinati a durare ancora a lungo. A dispetto di qualche litigio… sulla pizza.























D’altra parte Ezio lo aveva già detto in tempi non sospetti: “Io mi sento 35 anni, dunque siamo coetanei”. Conosciuta nei corridoi degli studi di Mediaset, Romina è diventata famosa nel 2012 quando arrivò seconda a Miss Italia. A dicembre di due anni fa l’incontro con il noto conduttore ed una storia che è cresciuta di intensità, giorno dopo giorno. Tanto che, dopo averli visti mano nella mano sul red carpet del Festival di Venezia, eccoli di nuovo insieme a Vicoli, provincia di Pescara, dove Romina ha voluto presentare Greggio ai suoi genitori e al resto della famiglia. Insomma la differenza d’età c’è, ma non sembra pesare affatto.

