Nicola Vivarelli, altro che Gemma Galgani: la decisione che toglie ogni dubbio

Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, che cosa è successo? Dopo la fine della stagione di Uomini e Donne dama e corteggiatore sono andati avanti contro il parere di tutti e sembrava che tra loro le cose procedessero a gonfie vele. Lui, 26 anni, era approdato nel programma di Maria De Filippi per conoscere e frequentare la famosa Gemma.

La notevole differenza di età (la dama torinese ha 70 anni, ndr) sembrava non turbarli affatto e durante le ultime puntate infatti entrambi hanno difeso la loro storia con grande vigore. Soprattutto Nicola si era battuto per mettere a tacere ogni pettegolezzo ma finito lo show, dopo qualche settimana in cui i due si sono incontrati senza le telecamere ma sempre sotto l’occhio vigile dei fan si sono perse le loro tracce. (Continua dopo la foto)



















Da giorni Gemma e Nicola non si sono più mostrati in pubblico. Tutti si aspettavano di vederli insieme in vacanza, ma pare che proprio Gemma abbia rifiutato gli inviti di Nicola. Così le ultime parole del corteggiatore lasciano poco spazio all’immaginazione. Nelle ultime storie pubblicate sul suo Instagram infatti Sirius, che si trova a Napoli, ha comunicato ai follower i suoi progetti per l’estate. (Continua dopo la foto)















“L’estate è andata come è andata, quindi ho deciso di riprendere i miei corsi, i miei studi e il mio lavoro. Ho un po’ di cose da fare, menomale”, ha spiegato facendo subito pensare che la sua storia con la Galgani sia definitivamente naufragata. Sembra infatti che Nicola sia amareggiato e deluso per non aver più visto Gemma che, dal canto suo, non dà (Continua dopo le foto)











Tutto tace da tempo sul profilo della dama più famosa del trono over: niente storie, niente post. Ma come detto le ultime affermazioni di Nicola sono più che eloquenti: “Ne approfitterò poi sabato e domenica: andrò a trovare degli amici di Sorrento e mi farò qualche tuffo tra Capri, Sorrento e Positano, c’ero già stato posti meravigliosi”, ha concluso lui nella Storia. Insomma, sembra proprio che trascorrerà l’estate da single.

“Me lo hanno detto…”. Emma Marrone, la chat privata finisce sotto gli occhi di tutti e lei lo smaschera così