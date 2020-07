Non è mai stato tenero con Antonella Elia ma stavolta Antonio Zequila lancia una bordata che rischia di far saltare il coperchio a Temptation Island. Solo poche settimane fa ‘Er mutanda’ era tornato a parlare del Grande Fratello Vip durante un’intervista rilasciata ai microfoni di Turchese Baracchi su Radio Italia Anni 60.

Senza peli sulla lingua, Zequila era tornato a parlare degli ex compagni d'avventura e della cena organizzata a casa di Fabio Testi dall'altra fazione del GF VIp. "Non sono rimasto male, non mi interessa molto. Lì – come sapete – c'erano i concorrenti dell'altra fazione. Noi organizzeremo una cena a Roma. Aspettiamo Giulietta e Romeo (Paolo e Clizia)", ha detto l'attore. A finire nel mirino dell'attore è stata Antonella Elia, protagonista di Temptation Island 2020 insieme al fidanzato Pietro Delle Piane.



















E ora rincara la dose. La coppia formata da Pietro Delle Piane e Antonella Elia sta attraversando parecchi problemi a Temptation Island. Infatti, Pietro Delle Piane ha tradito Antonella Elia, la quale è distrutta dalle immagini viste. Chi ha voluto esprimere la sua opinione su Antonella Elia e Pietro Delle Piane a Temptation Island è stato Antonio Zequila su NuovoTv. L'ex coinquilino di Antonella Elia, al Gf Vip, sulla coppia di Temptation ha detto.



















"Hanno già scritto il copione. Faranno finta di tradirsi, si lasceranno e poi, una volta usciti, si rimetteranno insieme progettando un matrimonio che non si farà mai." Ma non è tutto, perché Antonio Zequila su Antonella Elia ha anche usato parole forti: "L'ho trattata da amica, ma lei si è comportata come il cobra che non è un serpente ma una biscia fetente". Sembra aver raggiunto il limite di sopportazione, Antonio Zequila, su Antonella Elia dopo l'esperienza vissuta insieme al Gf Vip. L'attore ha infatti ammesso, a NuovoTv, di non riuscire a guardare Antonella Elia a Temptation Island ed ha aggiunto.

















"Lavora in televisione da tanti anni, conosce bene i meccanismi e con il suo personaggio da oca giuliva riesce a essere un personaggio di rottura, che fa indubbiamente bene agli ascolti." Tuttavia, nonostante il rancore e i pessimi rapporti che intercorrono tra i due, Zequila ha un pensiero peggiore su Pietro Delle Piane. Secondo Antonio Zequila il fidanzato di Antonella Elia sta con lei soltanto per visibilità. Secondo lui, inoltre, Pietro non è un attore affermato e quindi sfrutta il nome della fidanzata per ottenere popolarità. Sulla coppia Antonella Elia e Pietro Delle Piane Antonio Zequila non ha dubbi: "Lei è la mente e lui il braccio… rubato all'agricoltura".

