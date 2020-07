Ma perché?!”. Beautiful, pubblico italiano su tutte le furie dopo la decisione Mediaset

Notizie devastanti per tutti i fan di Beautiful. È definitivo: programmazione sospesa per il mese di agosto. Mediaset non ha permesso possibilità di appello e ha scelto di sospendere la programmazione. Dunque niente Beautiful in uno dei mesi più caldi dell’anno: Hope, Steffy, Liam e compagnia bella si godranno le meritate vacanze. Al posto di Beautiful subentrerà Una vita.

I telespettatori, in merito alla questione, sono più agitati che mai, furiosi poiché la trama era giunta ad un punto di svolta, qualcosa di veramente importante stava per essere svelato. Beautiful non tornerà in tv prima della fine di agosto, così nemmeno questa estate in Italia si saprà la grande rivelazione che riguarda Beth, la figlia di Hope e Liam. Ma non è solo questo il dramma che tanti spettatori stanno vivendo in queste ultime ore, ce n’è un altro che si aggiunge alla lista: il divario che ci separa dall’America. Ebbene, in America sono davvero molto più avanti, talmente tanto che il rischio spoiler è altissimo. (Continua dopo le foto)

































Un brodo davvero lunghissimo, quello che ci si prospetta davanti, rimettersi in pari sarà praticamente impossibile. Venerdì 31 luglio 2020 va in scena l’ultimo episodio di Beautiful prima della chiusura per ferie che ci sarà ad agosto. Nell’ultima settimana della serie Hope e Liam si sono allontanati sempre di più. Spencer è finito a letto con l’ex moglie Steffy sotto effetto di droghe e alcool. Hope scopre della notte di fuoco tra i due ex sposi e capisce che deve farsi da parte per il bene di tutti. Nel frattempo Xander non stoppa la ricerca delle prove che inchioderebbero Thomas, infatti il cugino di Maya è convinto che Forrester abbia ucciso la povera Emma. (Continua dopo le foto)









In USA Beautiful ha cominciato ad essere trasmesso dopo l’emergenza sanitaria, mentre qui da noi verrà messo in stand by per la canonica pausa estiva. Non dimentichiamoci però che da qualche settimana la telenovela è tornata in onda negli Stati Uniti, ciò non farà altro che aumentare lo scarto che ci separa. Lì la serie era stata momentaneamente messa in pausa per via dell’emergenza Coronavirus. Beautiful non tornerà in tv prima della fine di agosto, così nemmeno questa estate in Italia si saprà la grande rivelazione che riguarda Beth, la figlia di Hope e Liam.

