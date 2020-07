Modella e showgirl tra le più ammirate e “paparazzate” Nina Moric è stata per anni al centro del mondo del gossip italiano. Ora però vuole fare un passo indietro e ha già fatto sapere che non parteciperà alla prossima stagione del Grande Fratello Vip. La produzione del reality condotto da Alfonso Signorini, capace di raggiungere il 20% di preferenze dei telespettatori nell’ultimo anno, sta lavorando all’edizione 2020 e ha già dovuto incassare un no piuttosto pesante.

La motivazione appare, però, piuttosto sorprendente considerando il personaggio: "Vuoi o non vuoi, stando dentro a quelle mura, si parla di gossip e si creano certe situazioni dalle quali mi devo disintossicare". Dunque il dado è tratto, non si torna indietro. Parliamo di Nina Moric, che, ai microfoni della rivista Nuova TV, ha dichiarato di voler stare lontana dal gossip che per anni ha rappresentato una parte importante della sua vita.



















La modella croata naturalizzata italiana, sposata in passato con Fabrizio Corona dal quale ha avuto un figlio, ha spiegato che la sua volontà è proprio quella di dedicare le sue energie ed il suo tempo proprio al figlio Carlos Maria. La stessa Moric ha comunque confessato: "Premetto che questo reality è molto divertente e che lo guarderò sicuramente però non mi sento di partecipare perché ormai ho già dato con la mia vita privata".























Questa svolta inattesa nella vita di Nina sembra essere figlia anche di un cambiamento importante nella sua vita, ovvero la nuova storia d’amore con un uomo di nome Vito. “Non appartiene al mondo dello spettacolo e questo mi piace” ha fatto sapere la Moric, che ha aggiunto: “È una persona per bene e un lavoratore serio”. Al momento, però, l’uomo non ha ancora conosciuto il primo vero amore di Nina Moric, suo figlio Carlos Maria: “Sono molto protettiva nei suoi confronti. Se la storia avrà un futuro, allora lo conoscerà”. (Continua dopo la foto)

Dunque Nina Moric non parteciperà al Grande Fratello Vip 2020, ma chissà se quest’assenza peserà sul successo o meno di un reality che, partito con un buon seguito di telespettatori, oltre i 4 milioni di media, per il 21,7% di share, è cresciuto nella seconda edizione al 25,65% per poi scendere pericolosamente al 18%. Per Alfonso Signorini si prospetta una stagione tutt’altro che semplice alla conduzione del programma che lo aveva visto opinionista nei primi tre anni al fianco della conduttrice Ilary Blasi. L’anno scorso Signorini è stato affiancato da Pupo e Wanda Nara, ma per la nuova edizione non conosciamo ancora chi farà da spalla al signore del gossip.

