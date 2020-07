Elodie con l’abito tempestato di cristalli, ma non è certo per tutte: costa una fortuna!

Torna Battiti Live, il programma in onda su Italia 1 che segna il ritorno della musica live in televisione dopo l’emergenza sanitaria. Al timone dell’evento che ha come cornice il Castello Aragonese di Otranto anche se non mancheranno esibizioni che si terranno in altre location pugliesi come Alberobello, Altamura, Andria, Bari, Brindisi, Castellana Grotte, Foggia, Gallipoli, Lecce, Mesagne, Molfetta, Ostuni, Taranto, Trani e Vieste, Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci che faranno cantare, ballare e divertire il pubblico per 6 puntate.

Presente anche Mariasole Pollio che intervisterà coloro che si godranno le esibizioni sulla spiaggia e permetterà agli spettatori di fare domande direttamente agli artisti. A proposito, nella prima puntata che andrà in onda lunedì 27 luglio ma è stata registrata settimane fa si sono esibiti Boomdabash, Alessandra Amoroso, Irama, Takagi&Ketra, Elodie, Giusy Ferreri, Elettra Lamborghini, Diodato. (Continua dopo la foto)



















E ancora: Rocco Hunt, Ana Mena, Piero Pelù, Pinguini Tattici Nucleari, Fred De Palma, Dotan, Gigi D’Alessio, Annalisa, Gaia, Fabrizio Moro, Francesco Renga e Aiello, ma l’elenco di tutti coloro che vedremo sul palco fino al termine della trasmissione è lunghissimo. Tanto per dare un’anticipazione, vedremo anche le performance di Fedez, Raf, Alberto Urso e tanti altri. Ma concentriamoci ora su una delle cantanti che ha incantato il pubblico anche per il look scelto: Elodie. (Continua dopo la foto)















Non a caso la bella Elodie, che quest’estate ha già lanciato due tormentoni, Guaranà e Ciclone, è anche apprezzatissima per le sue scelte di stile e a Battiti Live 2020 non ha deluso le aspettative. Ha indossato un mini abito vintage firmato Versace, la Maison che la veste da mesi. Nel dettaglio, si tratta di un modello satinato in argento ricoperto di cristalli. (Continua dopo le foto)











Il mini dress ha la gonna svasata sopra al ginocchio, lo scollo morbido e le spalline sottili decorate con dei dettagli metallici in oro che riproducono le stampe barocche, simbolo del brand. Ma ai più attenti non sarà sembrato ‘nuovo’. Nel 1999, infatti, lo indossò Kate Moss, all’epoca tra le muse di Donatella Versace che rese l’abito iconico al punto da spingere la stilista a realizzarne la nuova versione che è quella sfoggiata da Elodie. C’è un “piccolo” dettaglio però: il prezzo da capogiro. Quell’abito pazzesco costa 3.105 euro…

