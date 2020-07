Flavio Insinna presenta la sorella Valentina. E che somiglianza!

Flavio Insinna svela con un post su Instagram il volto di sua sorella e la somiglianza è davvero incredibile. Da sempre molto geloso della sua privacy, il noto conduttore tv ha voluto fare un regalo all’amata sorella in occasione del suo compleanno, postando una foto che li ritrae insieme e corredando il tutto con un messaggio piuttosto ironico.

Il protagonista del game-show di Rai Uno, “L’Eredità”, è solitamente molto autoironico nei suoi post che lo ritraggono ora con il corpo di Ken il Guerriero ora in momenti particolari della sua trasmissione. Ma poco o niente riguarda la sua vita privata, ancor meno familiare. Insomma il suo è un profilo molto “professionale” , poco incline a far parlare di sé fuori dall’ambito televisivo. Ecco perché la foto con sua sorella rappresenta un vero e proprio inedito.



















E pensare che le ultime settimane non devono essere state semplicissime per Flavio, finito al centro delle polemiche per alcuni fuorionda mostrati da “Striscia la Notizia” in cui si lascia andare a commenti sopra le righe, esattamente come capitato al collega Pierluigi Diaco che nel corso della sua trasmissione proprio in compagna di Insinna, non è riuscito a trattenere le lacrime. “Il modo è sbagliato – le parole di Insinna – ma stiamo dicendo ‘aiutatemi’. Se uno riuscisse sempre a rimanere calmo sarebbe bellissimo. È un grido disperato, il nostro. Quando tutto va bene sussurri. Gridi quando hai paura di perdere l’altro o hai paura di non essere capito. Uno cerca di farlo sempre meno, ma esiste anche lo scontro civile e onesto. Non può essere sempre tutto rose e fiori, ci sono discussioni e incomprensioni. Qualche volta ci siamo visti le puntate di “Io e Te” e ci siamo fatto una risata, sapendo che facciamo un mestiere molto bello e anche molto complicato. Vorremmo che il programma andasse sempre avanti in maniera perfetta perché così vivremmo sempre in maniera serena. Se il programma non viene perfetto, poi, non si dorme più”.























Nel post in cui sorride con la sorella, invece, il conduttore appare sereno, tranquillo, lontano dalle luci e ombre della ribalta, dalla fama che esalta e poco dopo ti butta giù dal piedistallo. Un’immagine che non conosciamo, un rapporto che Insinna ha sempre voluto proteggere da sguardi indiscreti, ma che, evidentemente, è molto importante nella sua vita. Ed allora, eccola la foto che sta facendo il giro del web: Flavio e sua sorella Valentina, due vere gocce d’acqua! Il post è corredato da un simpatico messaggio: “Nella foto Valentina Insinna e il suo più grande ammiratore. AUGURI VALE!!!!!♥️ #mysister❤ #wearefamily”.

