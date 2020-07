E mentre Belen Rodriguez è a Ibiza e il gossip continua a tormentarlo, Stefano De Martino si gode questa estata 2020 da papà single con il suo Santiago. Il conduttore e ballerino 30enne ha infatti condiviso con i follower di Instagram i momenti più belli della gita in barca con il figlioletto di 7 anni. Nel weekend i due hanno fatto tappa a Ponza, hanno esplorato con maschera e pinne i fondali blu.

Poi, tra una nuotata e un’altra e una foto ‘vicini, vicini’, papà e figlio sono andati al ristorante per fare poi rientro in barca e immortalare anche il piccolo De Martino mentre dorme in cabina. Il tutto, come detto, condiviso su Instagram per la gioia dei tanti ammiratori del ballerino lanciato da Amici di Maria De Filippi. (Continua dopo la foto)



















Succedeva tutto lo scorso fine settimana. Nelle ultime ore, invece, ecco arrivare un colpo di scena. O meglio, una notizia grandiosa che avrà sicuramente fatto felice Stefano De Martino e, ancora una volta, tutto il suo pubblico. Si sa: proprio come lo scorso anno, anche nle 2020 l’ex marito di Belen è uno dei protagonisti di questa edizione del programma comico Made in Sud. (Continua dopo la foto)















Per il secondo anno consecutivo, Stefano ha dimostrato di essere all’altezza di una prima serata e infatti in questa edizione della trasmissione di Rai2 che ha riscosso subito un grande successo di ascolti oltre che presentare lo show al fianco della bella e brava Fatima Trotta Stefano ha cantato, ballato e risposto con grande ironia alle battutine sulla sua ex Belen. (Continua dopo foto e post)











E così, dopo gli ottimi numeri registrati dallo show comico, ecco la notizia bomba: la dirigenza della rete pubblica ha deciso di affidare a De Martino un’altra prima serata. Come si legge su Di Più Tv e anche sul profilo Instagrma di Made in Sud, Stefano e Fatima condurranno in video un appuntamento speciale di Made in Sud, “Al Sud di Made in Sud”. Il format ba in onda lunedì 27 luglio alle 21.20 su Rai 2. Non era prevista questo nuovo appuntamento ma visto il successo la Rai ha deciso di premiare il programma e i suoi protagonisti.

