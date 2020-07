Due mesi circa alla nuova edizione del Grande Fratello Vip. I preparativi vanno avanti e il gossip già si scatena. A sganciare la bomba è il settimanale Nuovo che, citando fonti anonime, scrive di una richiesta assurda. 100mila euro per partecipare al programma. La vip in questione sarebbe la contessa Patrizia de Blanck, amatissima da Alfonso Signorini. Amicizia di cui i fan sono a conoscenza tanto che sui social non è mancata l’ironia: “Tanto amici che ti chiede 100mila euro”, scrive un’utente su Facebook.

Le trattative sono attualmente in corso e, a quanto pare, il Grande Fratello vorrebbe vedere nella casa più spiata d'Italia anche la figlia Giada De Blanck. Per ora bocche cucite ma la coppia madre – figlia all'interno della casa sarebbe davvero un bel colpo. Tra i papabili concorrenti e secondo Tvblog nel cast ci saranno Elisabetta Gregoraci, Flavia Vento, Nicola Ventola, Eva Grimaldi e tanti altri nomi, insomma un'edizione da non perdere.



















Ma chi è Patrizia De Blanck? Classe 1944, figlia di Lloyd Dario, ultima discendente della famiglia veneziana un tempo proprietaria del palazzo Ca' Dario, e di un diplomatico cubano, a soli 16 anni sposa l'aristocratico inglese Anthony Leigh Milner. Si tratta però di un matrimonio di breve durata, finito quando il giovane fu colto in flagrante adulterio con il suo migliore amico. Sempre nel 1960 fa il suo esordio in tv e diventa una delle due vallette del programma televisivo Il Musichiere condotto da Mario Riva.















Successivamente si fidanza con Farouk El Chourbagi, assassinato nel 1964. Si trattò di un omicidio che fece molto discutere, noto anche come il caso Bebawi oppure 'omicidio della dolce vita'. Nel 1971 sposa in seconde nozze Giuseppe Drommi, console di Panama. La nobile ha anche una figlia di 38 anni, di nome Giada, che è nota per le sue apparizioni televisive.











Negli anni, le sono stati attribuiti diversi flirt con personaggi famosi. Tra questi, come Alberto Sordi, Franco Califano, Warren Beaty, Alessandro Onassis e Walter Chiari. Di recente, è emersa la sua relazione con un uomo politico, che sarebbe sposato. A proposito di televisione, Patrizia De Blanck si fa rivedere nel 2002 in Chiambretti c’è su Rai 2 con Piero Chiambretti. Poi una lunga ascesa.

