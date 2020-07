Recentemente si è parlato di Benedetta Parodi per via di un’importante ricorrenza che la giornalista, conduttrice tv e regina dei fornelli ha voluto festeggiare con tutti i suoi fan di Instagram: l’anniversario di matrimonio con Fabio Caressa. I due si sono sposati nel 1999, dunque qualche giorno fa hanno festeggiano 21 anni insieme, e dal loro amore sono nati tre splendidi figli, Matilde, Eleonora e Diego.

E Benedetta Parodi ha voluto celebrare pubblicamente quel giorno speciale con un dolce messaggio per Fabio accompagnato da una loro foto del passato: "21 anni fa.. l'aspetto è un po' cambiato, l'amore no", ha scritto nella didascalia Benedetta, aggiungendo anche un cuoricino. Nello scatto i due sono evidentemente più giovani, ma perfettamente riconoscibili. Sotto al post, nemmeno a dirlo, pioggia di cuori e felicitazioni da parte dei fan.



















Finiti i festeggiamenti, per la sorella di Cristina Parodi è arrivato il momento di iniziare le riprese della nuova edizione di Bake Off Italia. A qualche mese dalla fine della settima stagione, alla fine della quale ha trionfato la giovanissima Martina, il talent degli aspiranti pasticcieri è pronto a regalare al pubblico ricette gustose e succulente. Da quanto trapelato sul canale social ufficiale di Real Time, sembrerebbe che la nuova edizione partirà proprio da settembre prossimo.















Per un altro anno, Benedetta Parodi e il suo staff composto da Ernest Knam, Clelia D'Onofrio e Damiano Carrara, continueranno a fare compagnia ai telespettatori ma c'è anche un nuovo arrivo: per la prima volta, Csaba Dalla Zorza, volto più che noto per tutti gli appassionati di 'Cortesie per gli ospiti', si aggiunge ai giudici di Bake Off. Tornando alla conduttrice, anche sul lavoro non perde mai occasione di condividere alcuni momenti con i suoi sostenitori e lo ha fatto anche poche ore fa.











Probabilmente in una pausa dalle registrazioni, Benedetta si è immortalata dietro le quinte del programma e mostrato un dettaglio ‘particolare’ sotto al suo vestito fantasia indossato per la puntata. Beh, altro che tacchi, come scrive nella Storia di Instagram la Parodi: sotto ha abbinato delle semplicissime (e sicuramente più comode) sneakers bianche e, con ironia, ha voluto far vedere questo dettaglio ai suoi numerosi follower.

