Cristina Parodi, finalmente! Arriva una notizia grandiosa per lei, ma soprattutto per il suo pubblico

Cristina Parodi, l’indiscrezione coree veloce e diventa notizia. Dal sito di Davide Maggio, si apprende che ormai per la conduttrice è tempo di rimettersi in gioco e tornare sul piccolo schermo. Una pausa durata quasi un anno è servita per tenersi lontana dai rumor e riflettere sul futuro lavorativo. Cristina Parodi si prepara a tornare alla Rai.

Una storia lunga circa 5-6 anni quella che lega la conduttrice all'azienda televisiva. La Rai ha affidato proprio alla Parodi la guida del timone in La vita in diretta e Domenica In, ma anche di Così lontani Così vicini e La prima volta. Questo è l'anno della 'svolta, Cristina Parodi è pronta per la presentazione della 58esima edizione del Premio Campiello.



















Un ritorno sul piccolo schermo davvero importante quello che vedrà la Parodi come la presentatrice ufficiale della serata finale dell'edizione 2020 del Premio Campiello. E non manca tanto da quel giorno. Il pubblico italiano avrà modo di seguire la diretta in onda su Rai5 sabato 5 settembre in collegamento dalla suggestiva Piazza San Marco a Venezia.















Cristina Parodi prenderà il posto di Andrea Delogu, che però non perde la sua postazione televisiva, accompagnando Marcello Masi in La vita in diretta estate. E le sorprese durante la serata dell'attesissimo Premio non mancheranno di certo. Si qualificano per il Premio grandi nomi, pronti a rappresentare l'Italia e le sue produzioni di qualità.









Ecco dunque Patrizia Cavalli e il suo “Con passi giapponesi”, Francesco Guccini con “Trallumescuro”, Sandro Frizziero con “Sommersione”, Remo Rapino con “Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio”, e Ade Zeno con “L’incanto del pesce luna”. Ma subito dopo il Premio cosa accadrà per la conduttrice? Il futuro si dirà roseo anche professionalmente?

