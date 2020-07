“No, così non va bene”. Adriana Volpe si arrabbia in diretta. Il gesto dell’ospite le ha fatto perdere la pazienza

Adriana Volpe è tornata in televisione al timone di un nuovo programma su Tv8 accanto ad Alessio Viola: ‘Ogni mattina’ andrà in onda dalle 10 alle 14 e lei avrà così l’opportunità di mostrare tutto il suo talento. Sui social aveva condiviso la sua emozione per questa nuova avventura, sperando di ritrovare il supporto del pubblico. “Riparto da Milano con mia figlia Gisele e… cambio tutto”, aveva scritto qualche giorno fa.

"Ragazzi l'adrenalina sale, e il 29 giugno si avvicina. Siete pronti a partire con me? Siete la mia forza", aveva scritto Adriana Volpe nella didascalia del post con la 'locandina' del nuovo programma. Ma l'esordio per l'ex protagonista della quarta edizione del Grande Fratello Vip non è stato roseo. Anzi. La prima puntata, trasmessa lunedì 29 giugno 2020, è stata seguita da 98.000 spettatori con l'1% di share.



















Il contenitore mattutino intrattiene gli italiani con tutta una serie di tematiche ad ampio raggio, dall'attualità alla politica, dagli spettacoli al gossip, passando dalla cucina fino ai tutorial. Aurora Ramazzotti e Flora Canto sono due delle principali figure di 'inviato' di Adriana Volpe e Alessio Viola e proprio la moglie del comico Enrico Brignano è stata a casa di Carmen Di Pietro per per mostrare le sue abitudini e la sua vita privata.















Carmen Di Pietro ha mostrato ad Adriana Volpe in che modo cerca le scarpe nella sua scarpiera buttando a terra tutte le scarpe. La conduttrice non ha apprezzato questo atteggiamento ed è intervenuta per bacchettare l'ospite: "No, mi dispiace Carmen, perdonami, però questo non è un bel messaggio che stiamo dando. Te lo dico perché bisogna avere rispetto delle cose – ha detto la conduttrice – Questo è un mio umilissimo pensiero".









E ancora: “C’è un sacrificio dietro l’acquisto di ogni cosa e secondo me va tenuta bene. Questo è il mio umilissimo pensiero”. Ma non è finita qui, perché Carmen Di Pietro ha mostrato ad Adriana Volpe dove indossa la biancheria intima (lo aveva fatto anche al Grande Fratello Vip) cioè nel freezer. A quel punto la conduttrice le ha detto: “Tu non stai bene!”.

