“Querelato!”. Furia Giancarlo Magalli. Il conduttore passa all’attacco e spiffera tutto

Giancarlo Magalli è una iena. Il conduttore de ‘I fatti vostri’ non è nuovo a liti con gli ex colleghi e questa volta è passato al contrattacco con tanto di querela. Storica la lite con Adriana Volpe, scaturita durante una puntata del programma di Rai Uno davanti a tutti i telespettatori. Nel 2017 Adriana precisò l’età di Giancarlo Magalli beccandosi dal conduttore una sfuriata in diretta e un paio di settimane fa la conduttrice, insieme al collega Alessio Viola, a ‘Ogni mattina’ ha ripreso la scena in chiave ironica.

"Alessio, è il tuo compleanno, 45 anni! Auguri!", aveva detto la Volpe al collega, che le aveva risposto: "Ma che hai detto il numero? Ma un'altra volta? Ma ci sei ricascata. Ma che dici l'età? Madonna! Già una volta hai fatto un casino a dire l'età…". Poco dopo anche Marcello Cirillo ha rilasciato dichiarazioni al vetriolo su Magalli affermando che Demo Morselli sarebbe stato fatto fuori dai Fatti Vostri. "Trovatemi una persona – dice Cirillo – che non ha mai litigato con Magalli".



















"Casomai c'è da chiedersi se Volpe e Cirillo sono così fenomenali e acchiappa ascolti come mai lei sia finita su una rete minore a fare ascolti con lo zero davanti e lui stia a casa da tre anni. Un abbraccio", aveva risposto il conduttore. Ma non è finita qui, perché Magalli ha querelato Cirillo e l'ex volto de "I fatti vostri" dalla sua pagina Instagram ha postato la foto della pagine Facebook di Giancarlo Magalli con tanto di didascalia dove ha commentato.















"Al dottor Magalli dalla querela facile! Sull'articolo uscito sul settimanale "la nostra tv" ho dichiarato: "È molto difficile lavorare con lui ma non ho mai detto che sia colpa sua se non faccio più parte del programma…" (come si evince dalla foto dell'articolo) i titoli, come il dottore saprà, non li fanno né gli intervistati né i giornalisti ma i direttori o chi per loro!", ha scritto Cirillo.









Parole dure e chiare quelle di Marcello Cirillo che, come detto, pochi giorni fa aveva preso le difese di Adriana Volpe dopo che era stata nuovamente attaccata da Magalli per via degli ascolti non proprio entusiasmanti del nuovo programma “Ogni mattina”.

“Perché non è che tutti quelli che hanno bisogno di visibilità debbono per forza cercarla parlando male di me, mentendo, per finire sui giornali”, ha scritto invece Giancarlo Magalli pubblicando lo screenshot dell’articolo.

