‘La pupa e il secchione’. Marina Evangelista operata per un cancro: l’annuncio social

Nell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione (quella viceversa) era arrivata terza al fianco del game designer Massa, ma oggi Marina Evangelista è tornata sui social con una notizia che ha sconvolto tutti. La 27 anni originaria di Reggio Calabria è stata operata per un carcinoma maligno e ora inizia la battaglia per guarire dal brutto male che l’ha colpita. A svelare il percorso di guarigione è stata lei stessa con alcune Instagram stories.

Per fortuna sembra essere andato tutto bene e la ragazza ha voluto informare i suoi follower su Instagram sulle sue condizioni di salute. “Marina 1 – carcinoma maligno 0. Ho vinto io”, ha scritto l’ex pupa de ”La pupa e il secchione – Viceversa” sul suo account Instagram. (Continua a leggere dopo la foto)



















Nel video Marin appare in ospedale sorridente ma con un cerotto sulla gola. Come detto sulla foto ha scritto la frase: “Oggi ho vinto io: Marina 1, Carcinoma Maligno 0!”. Nella storia successiva, invece, ha polemizzato sull’assenza della televisione in ospedale: “Comunque è assurdo che in un ospedale pubblico non si può usare la tv. Mi sembra una cosa ridicola”, ha detto Marina. (Continua a leggere dopo la foto)















Sul web Marina non ha mai svelato di avere un cancro e i suoi fan lo hanno appreso solo poche ore fa, quando ha pubblicato nelle sue storie Instagram alcune fotografie scattate dopo l’operazione. Qualche giorno fa, però, aveva scritto: “La vita é fatta di sfide, ed io sono fatta per vincerle tutte!!!”. Qualcuno ha risposto ricordandole che la sfida a La pupa e il secchione l’aveva persa, ma lei ha replicato: “Ci sono sfide che valgono molto di più di un programma televisivo”. (Continua a leggere dopo la foto)









Insieme al secchione Massa è riuscita a conquistare la simpatia del pubblico e anche la finale, dove la coppia si è classificata al terzo posto. Nel 2012 Marina, già incoronata Miss Cinema Calabria, era arrivata finalista al concorso nazionale di Miss Italia. A Milano è arrivata per frequentare l’Università, lasciando Palmi, cittadini d’origine in provincia di Reggio Calabria. Un fisico mozzafiato, la chioma folta e scura, una bellezza che senza dubbio non passa inosservata. Ha lavorato anche a ‘Ciao Darwin’.

“Che disagio…”. Andrea Iannone e ‘lei’, le foto non quadrano e Karina Cascella va all’attacco